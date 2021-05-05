Тяжелоатлет Виктор Щербатых извинился за "толстых женщин"

В середине апреля Виктор стал гостем ток-шоу Kad viņa satiekas телеканала STV Pirmā!, где поделился в том числе и подробностями личной жизни. Он признался, что свободен, но ищет вторую половинку, однако для него “важно, чтобы женщина не была толстой”.

Высказывания спортсмена, который после завершения карьеры сбросил около 40 килограммов, вызвали настоящую бурю в социальных сетях.

В разговоре с изданием Privātā Dzīve Щербатых принес извинения за свои свои слова и впредь пообещал называть обладательниц пышных форм персиками — так ему когда-то советовал тренер.

“Если бы я сказал “дамы с лишним весом” или “те, что покруглее остальных”, такого шума бы не было, — уверен Виктор. — Никому не нравится правда. Да, грубовато, но все услышали — и смотрите, какой ажиотаж! Но соглашусь, надо было подобрать выражения помягче”.