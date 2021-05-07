Ученые выяснили, какие животные “пьяницы”, а какие “трезвенники”

Некоторые животные, случайно употребив перебродившую и содержащую спирты пищу, страдают от интоксикации, а другие переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько достаточно, чтобы свалить с ног среднего человека и вызвать у него отравление.

Исследователи из Университета Калгари (Канада), изучив ДНК 85 разновидности млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты расщепляют этиловый спирт, нейтрализуют и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, разделяется на воду и углекислый газ.

Чем больше в организме алкогольдегидрогеназы, а также чем она активней, тем быстрее нейтрализуется этанол и тем больше его может выпить и съесть животное, не отравившись и не заснув. Действие одного из таких ферментов, ADH7 (он после попадания спиртного в организм первым вступает в дело), учёные решили пронаблюдать по связанному с ним гену.

Сведения по этому звену ДНК собрали у 85 видов млекопитающих из разных отрядов — грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных и китообразных — и сравнили с их пищевыми повадками. Прежде всего принимали во внимание, как много у животного фруктов в рационе. Ведь чем больше их объём в рационе, тем выше шанс повстречаться с этиловым спиртом в природе — он часто образуется в перезревших и перебродивших плодах.

Выяснилось, что ген ADH7 присутствует у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых — например, лошадей, слонов и белых носорогов — он уже как бы спящий и не функционирует. Значит, эти животные не способны эффективно расщеплять алкоголь и негаданная встреча с пагубным пойлом может закончиться для них весьма печально.