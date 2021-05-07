Ученые выяснили, какие животные “пьяницы”, а какие “трезвенники”
Некоторые животные, случайно употребив перебродившую и содержащую спирты пищу, страдают от интоксикации, а другие переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько достаточно, чтобы свалить с ног среднего человека и вызвать у него отравление.
Исследователи из Университета Калгари (Канада), изучив ДНК 85 разновидности млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты расщепляют этиловый спирт, нейтрализуют и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, разделяется на воду и углекислый газ.
Чем больше в организме алкогольдегидрогеназы, а также чем она активней, тем быстрее нейтрализуется этанол и тем больше его может выпить и съесть животное, не отравившись и не заснув. Действие одного из таких ферментов, ADH7 (он после попадания спиртного в организм первым вступает в дело), учёные решили пронаблюдать по связанному с ним гену.
Сведения по этому звену ДНК собрали у 85 видов млекопитающих из разных отрядов — грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных и китообразных — и сравнили с их пищевыми повадками. Прежде всего принимали во внимание, как много у животного фруктов в рационе. Ведь чем больше их объём в рационе, тем выше шанс повстречаться с этиловым спиртом в природе — он часто образуется в перезревших и перебродивших плодах.
Выяснилось, что ген ADH7 присутствует у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых — например, лошадей, слонов и белых носорогов — он уже как бы спящий и не функционирует. Значит, эти животные не способны эффективно расщеплять алкоголь и негаданная встреча с пагубным пойлом может закончиться для них весьма печально.
А вот у тех, кто употребляет в пищу много фруктов, как и ожидалось обнаружили повышенную активность “алкогольного” гена. Среди самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и некоторые виды сумчатых — в частности, домовый опоссум (Monodelphis domestica). При этом у насекомоядных, которые питаются всем подряд, в том числе и фруктами, алкогольдегидрогеназа оказалась не так активна и, как это предполагали авторы работы.
Должно быть читателя немного повеселит, но продолжительные труды канадских исследователей поставили точку в многолетних дискуссиях, в научных кругов об алкогольной зависимости среди африканских слонов. Дело в том, что эти животные весьма неравнодушны к маруле (Sclerocarya birrea) — дереву, распространенному в Южной и Западной Африке. Её подгнившие плоды содержат большое количество этанола — из них, кстати, делают выпивку и для людей: знаменитый ликер “Амарула”. Слонов в состоянии лёгкого и не очень опьянения регулярно наблюдали в тех местах зоологи.
Тем не менее их скептически настроенные коллеги напрочь отрицали саму возможность существования слонов-алкоголиков, так как те не в состоянии съесть столько плодов марулы за раз, чтобы “закосеть”. Ведь слоны — очень крупные животные. Однако если у них действительно плохо работают алкогольдегидрогеназы, то спирт не расщепляется и алкогольная интоксикация наступает быстро. А значит, даже парочки перебродивших фруктов слону достаточно, чтобы “Ещё по одной и в школу не пойдём”.
Канадские медики пришли к выводу, что мутации в гене ADH7 увеличивают эффективность алкогольдегидрогеназы у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Таким же образом дела обстоят у большинства приматов, у которых встречающийся в природе этанол — становится просто едой и дополнительным источником калорий.
Однако зоологи из Америки выяснили, что некоторые животные могут осознанно искать перебродившие фрукты, а при выборе между простым сахарным сиропом и сиропом с добавлением алкоголя всегда предпочтут спиртной вариант. Речь идёт о мадагаскарской руконожке (Daubentonia madagascariensis) и медленном лори (Nycticebus coucang).
В ходе эксперимента трём взрослым особям — двум руконожкам и одному лори — предлагали безалкогольный сахарный сироп и сиропы с одно-, трёх-, четырёх- и пятипроцентным содержанием этанола. В результате звери почти всегда точно определяли количество спирта, чтобы соединить “приятное с полезным”.
Как отмечают авторы этого исследования, при выборе животные ориентировались на запах алкоголя и, вероятно, именно так в дикой природе они ищут созревшие, а значит, съедобные фрукты.
Однако чемпион по расщеплению алкоголя вовсе не человек,, как можно было подумать, а маленький зверёк, обитающий в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре. Это перохвостая тупайя (Ptilocercus lowii) — млекопитающее, внешне походящее мышь. Она живет на деревьях, питается насекомыми и гекконами и очень любит нектар бертамовой пальмы (Eugeissona tristis), в котором содержится 3,8 процента этилового спирта.
Как подсчитали немецкие ученые, в сутки тупайя выпивает столько алкоголя, сколько содержится в трёх литрах пива, а в её крови постоянно присутствует уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела. Однако животное всегда в в форме, хотя такая же концентрация этанола в человеческом организме может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, у зверьку неведомы сопутствующие алкоголизму заболевания, секрет этого феномена ещё не изучен, но исследователи догадываются, что дело в активности алкогольдегидрогеназ.