10.05.2021, 13:00
Если не шашлык, то что? Отвечает шеф-повар(1)
Photo by David Wong on Unsplash
Шеф-повар и телеведущий, автор программы “Небанальная кухня Павлова” Владимир Павлов раскрыл россиянам полезную замену традиционного мясного шашлыка. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
По его словам, хотя мясо и дает чувство сытости, но с трудом воспринимается организмом. Специалист советует вместо него приготовить на углях овощи или рыбу. Он отмечает, в таком случае человек сможет съесть больше и при этом чувствовать себя намного лучше. Также для пикника можно использовать грибы, которые долго перевариваются и дают ощущение сытости, как и мясо, добавил Павлов.
Эксперт подчеркнул, что главное в приготовлении пищи на углях — это особый аромат, который позволяет пожарить даже самые обычные овощи “в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде”.