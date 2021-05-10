Если не шашлык, то что? Отвечает шеф-повар

По его словам, хотя мясо и дает чувство сытости, но с трудом воспринимается организмом. Специалист советует вместо него приготовить на углях овощи или рыбу. Он отмечает, в таком случае человек сможет съесть больше и при этом чувствовать себя намного лучше. Также для пикника можно использовать грибы, которые долго перевариваются и дают ощущение сытости, как и мясо, добавил Павлов.