Как выйти замуж: 10 лайфхаков от Розы Сябитовой

Поговорите о женитьбе

Вы познакомились с мужчиной, ходите на свидания и проводите время вместе уже несколько месяцев. Он вам нравится. И наступает момент, когда вы начинаете к нему привыкать, и задумываться о будущем. Вы уверены, что он думает об отношениях также как и вы? Такая ситуация обязательно требует действий. О чем надо поговорить? О том, что вы оба понимаете, что у этих отношении может быть будущее: они либо дойдут до брака, либо закончатся. Для этого вы будете больше времени проводить вместе, постараетесь лучше узнать друг друга, чтобы на этой основе создать прочное долговременное партнерство. И главное: будете друг другу единственным сексуальным партнером, и думать о себе и о нем, как “о нас” — это больше для него, чем для вас. Не расстраивайтесь если мужчина испугается этого разговора. Дайте ему время все обдумать, назначьте дату его ответа, и обязательно обсудите его по истечении назначенного срока. Открою секрет! Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношении — это миф, который они придумали для женщин, которые в действительности не очень-то им нравятся. Вы имеете право знать, что происходит между вами, и вы достойны мужчины, который захочет разделить свою жизнь с вами.