Теледоктор Мясников назвал два вкусных, но “смертельно опасных” для детей фрукта

Мясников отметил, что могут быть опасны для детей, не сами абрикос и персик, а их косточки, так как в них содержится ядовитая жидкость — синильная кислота. “В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели”, — рассказал врач. По словам доктора, дети ежегодно умирают от отравления синильной кислотой, которая попадает в их организм после того, как они съели косточки этих фруктов.