Теледоктор Мясников назвал два вкусных, но “смертельно опасных” для детей фрукта(5)
Мясников отметил, что могут быть опасны для детей, не сами абрикос и персик, а их косточки, так как в них содержится ядовитая жидкость — синильная кислота. “В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели”, — рассказал врач. По словам доктора, дети ежегодно умирают от отравления синильной кислотой, которая попадает в их организм после того, как они съели косточки этих фруктов.
Попадая в организм, синильная кислота полностью блокирует обычное функционирование ферментов, что приводит к быстрому развитию кислородного голодания клеток. Сначала страдает ЦНС, затем воздействие токсинов распространяется на сердечно-сосудистую систем и затрагивает функцию дыхания. Синильная кислота встречается в плодах семейства косточковых, горьком миндале, сигаретном дыме, средствах для борьбы с насекомыми и грызунами, а также на производствах.