Таллиннка вернулась к Тимати и прошла в финал шоу. Получит ли Алиса заветное кольцо?

В выпуске шоу, который вышел 22 мая, Тимати познакомил каждую девушку со своим младшим братом Артемом. Также он пригласил на обед с каждой участницей ее маму. Тимур Юнусов пообщался с мамой Алисы Грабовой и Екатерины Сафаровой. Мама Адели не смогла приехать, у нее был коронавирус, с ней он поговорил по видеосвязи.

На церемонии роз, после того как первый цветок достался Сафаровой, Адель попросила Тимати на тет-а-тет.

В ходе разговора она сказала, что по её информации он встречался вне проекта с Екатериной Сафаровой и поздравил её с Новым Годом. По мнению Адель это очень показательный момент.

Напомним, что в прошлой серии фаворитка Тимати – Алиса Грабовая не смогла решить вопросы с визой и ее не пустили в Россию. Рэпер не раз говорил, что Алиса ему очень импонирует, да и остальные участницы шоу это замечали. Поэтому девушки все же вернулись в Дубай и Алиса смогла продолжить свое участие в проекте.

Как думаете, кому из финалисток Тимати признается в чувствах?