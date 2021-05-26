ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой

Мария

Именно Марии часто становятся известными, добиваются больших успехов в научной сфере и бизнесе. Они считаются воплощением женственности. Это девушки, которые способны создать в доме атмосферу уюта и гармонии. Поэтому не стоит удивляться тому, что это имя является одним из самых распространенных не только в России, но и за рубежом, пишет “Лиза”.

Елена

Эти женщины способны и строить потрясающую карьеру, и создавать счастливые семьи. Врожденные харизма и дар убеждения помогают им в этом. Обычно Елены живут в браке с одним мужчиной до самой старости. У них рождаются самые талантливые дети.

Екатерина

Это большие интеллектуалки со склонностью к независимости. Екатерины способны добиваться невероятных успехов в работе. Мудрые, трудолюбивые женщины четко следуют собственным принципам и пользуются популярностью в обществе.

Анастасия

Пожалуй, это самое популярное имя в нашей стране. В детстве эти девочки являются поистине идеальными детьми. Они быстро схватывают, имеют спокойный нрав и обладают бесчисленными талантами в различных областях. Повзрослев, Анастасии становятся настоящими хранительницами домашнего очага: идеальными мамами и женами.

Анна

Мудрые женщины с рациональным взглядом на жизнь. Их советам стоит доверять, ведь они действительно знают, как правильно поступать в тех или иных ситуациях. Анны — воплощение женственности. При этом они являются обладательницами высокого интеллекта и очень ответственны.