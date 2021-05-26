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26.05.2021, 17:00

Молитвы для покаяния за просмотр порно: К созданию бота приложил руку настоящий батюшка

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Shutterstock
В Telegram появился бот, который позволяет отмолить просмотр порно, не выходя из дома. Он спрашивает у пользователей, сколько времени они потратили на просмотр фильмов для взрослых, и отправляет подборку молитв, на чтение которых уйдёт примерно столько же, пишет ridus.

К созданию бота приложил руку настоящий батюшка, который помог его создателям подобрать правильные молитвы.

Настоятель краснодарского храма Константин Мальцев рассказал, что к нему обратились создатели бота и попросили посоветовать им молитвы, которые можно читать в таких случаях. По словам Мальцева, ему показалось, что молодые люди были действительно обеспокоены этим вопросом, поэтому он оказал им помощь — подобрал молитвы, которые помогут преодолеть искушение.

При этом он подчеркнул, что просто чтение молитв не поможет, вначале необходимо покаяться.

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