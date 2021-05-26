Молитвы для покаяния за просмотр порно: К созданию бота приложил руку настоящий батюшка

Настоятель краснодарского храма Константин Мальцев рассказал, что к нему обратились создатели бота и попросили посоветовать им молитвы, которые можно читать в таких случаях. По словам Мальцева, ему показалось, что молодые люди были действительно обеспокоены этим вопросом, поэтому он оказал им помощь — подобрал молитвы, которые помогут преодолеть искушение.