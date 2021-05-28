“Если негры выживают в Эстонии, то и пальмы выживут”: Предприниматель развесил флаги и посадил пальмы прямо перед своим домом

Раймо Кагу (66) много лет жил в Италии недалеко от Турина. Раймо вернулся в свой дом в Ихасалу из-за пандемии, которая прошлой весной затронула большое количество людей в Италии, и требовал от правительства особо строгих ограничительных мер.

Недавно Раймо организовал два активных рабочих дня, в течение которых он и его друзья посадили пальмы у железных ворот его роскошного дома в Ихасалу. На второй день были подняты пятиметровые флаги, символизирующие жизнь домовладельца в Италии, и на его любимой родине.

Раймо Кягу уверен, что пальмы выживут в эстонском климате. “Если негры выживают в Эстонии, то и пальмы выживут”, — сказал Раймо. Он использует слово “негр”, потому что его в свое время так учили в школе, и он не видит в этом слове ничего унизительного. “Пальмы точно стерпят -15 градусов. Поскольку на ворота светит южное солнце, стены ворот в свою очередь сохраняют солнечное тепло и в то же время защищают от холодных морских ветров. Пальмы также могут справиться с эстонской почвой”.

Флаги Эстонии и Италии изготовили по заказу Раймо на фабрике флагов. Чтобы установить их, друг Раймо прибыл с подъемником. Поднятие флагов было забавным мероприятием, которое позже отметили в винном погребе дома восхитительными закусками и большим количеством вина.

“Это мой небольшой вклад в символы. Флаг Италии сочетается своими яркими тонами с нашим сине-черно-белым. Красивые цвета и красивые люди всегда хорошо сочетаются друг с другом!”, — сказал Раймо.