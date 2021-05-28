Пользователи Сети нашли удивительное сходство Крыма с островом Хийумаа



"Что же в них похожего? Ну, начнем хотя бы с формы. Вот посмотрите: слева "Что же в них похожего? Ну, начнем хотя бы с формы. Вот посмотрите: слева Крым , а справа – Хийумаа.

Правда, насчет реальных габаритов совпадение уже не столь очевидно. Площадь Крыма – 27 000 км2, а Хийумаа – всего около 1000.

Расположен Хийумаа прямо у эстонского берега и является вторым по размеру островом государства.

Т.к. сама по себе Эстония не очень велика, то сравнительно небольшой Хийумаа занимает аж 2,2% территории страны.

Переводится слово "Хийумаа" с эстонского как "Земля рощи". Населяет остров немногим более 10 000 человек. Их называют хийумаасцами. Поразительна история этого населения и она нас также отсылает к Крыму.

Дело в том, что Хийумаа (как и вся территория Эстонии) некогда принадлежал Шведскому королевству. Только тогда он назывался иначе – Даго ("Остров Дня").

В 1721 году Петр Первый окончательно разгромил шведов (после этого они из великой империи превратились в региональную державу) и все эти земли вместе с островом перешли в состав Российской Империи.

Однако, тут сработало отношение к другим народам, входящим в состав России – шведов не выгнали, не уничтожили, не ассимилировали, не обратили в рабство.

Наоборот, им сохранили шведскую культуру, прежний уклад жизни и даже сохранили прежнее дворянство (просто эти дворяне теперь подчинялись России).

К сожалению, сами правители Хийумаа подобным гуманизмом не отличались. Они взвинтили налоги для собственных шведских крестьян. Крестьяне в ответ пожаловались русским императорам. На тот момент императрицей уже была Екатерина Великая.

В ответ шведам было предложено переселиться с их недружелюбного острова на новые, более плодородные земли с гораздо более мягким климатом – в нижнее течение Днепра, в 70 километрах от Крыма.

Перебираться предстояло пешком. И вот, в 1781 году около 1200 шведов (из общего населения острова в 2000 человек) пошли с Хийумаа на юг.