Пользователи Сети нашли удивительное сходство Крыма с островом Хийумаа(11)
"Что же в них похожего? Ну, начнем хотя бы с формы. Вот посмотрите: слева Крым, а справа – Хийумаа.
Правда, насчет реальных габаритов совпадение уже не столь очевидно. Площадь Крыма – 27 000 км2, а Хийумаа – всего около 1000.
Расположен Хийумаа прямо у эстонского берега и является вторым по размеру островом государства.
Т.к. сама по себе Эстония не очень велика, то сравнительно небольшой Хийумаа занимает аж 2,2% территории страны.
Переводится слово "Хийумаа" с эстонского как "Земля рощи". Населяет остров немногим более 10 000 человек. Их называют хийумаасцами. Поразительна история этого населения и она нас также отсылает к Крыму.
Дело в том, что Хийумаа (как и вся территория Эстонии) некогда принадлежал Шведскому королевству. Только тогда он назывался иначе – Даго ("Остров Дня").
В 1721 году Петр Первый окончательно разгромил шведов (после этого они из великой империи превратились в региональную державу) и все эти земли вместе с островом перешли в состав Российской Империи.
Однако, тут сработало отношение к другим народам, входящим в состав России – шведов не выгнали, не уничтожили, не ассимилировали, не обратили в рабство.
Наоборот, им сохранили шведскую культуру, прежний уклад жизни и даже сохранили прежнее дворянство (просто эти дворяне теперь подчинялись России).
К сожалению, сами правители Хийумаа подобным гуманизмом не отличались. Они взвинтили налоги для собственных шведских крестьян. Крестьяне в ответ пожаловались русским императорам. На тот момент императрицей уже была Екатерина Великая.
В ответ шведам было предложено переселиться с их недружелюбного острова на новые, более плодородные земли с гораздо более мягким климатом – в нижнее течение Днепра, в 70 километрах от Крыма.
Перебираться предстояло пешком. И вот, в 1781 году около 1200 шведов (из общего населения острова в 2000 человек) пошли с Хийумаа на юг.
Более 2000 километров пришлось преодолеть их группе, прежде чем они добрались до места. В дороге погибло около 50% переселенцев, а на месте пришлось обустраиваться практически с нуля.
В общем, судьба им выдалась сложная, но поселение на юге они все-таки основали – оно называлось Старошведское и существует до сих пор под названием Змиевка.
Когда Змиевка попала в немецкую оккупацию (в Великой Отечественной войне), то шведы перешли на сторону немцев, т.к. считали их этнически близкими.
Немцы при отступлении забрали большую часть шведов и переселили их на шведский остров Готланд. И это третья связь всей этой истории с Крымом. Т.к. мы помним, что и сам Крым нацисты планировали переименовать в Готланд ("Землю немцев").
Таким образом, эстонский Хийумаа имеет сразу несколько переплетений с Крымской землей. Конечно, все это совпадения случайны, но весьма любопытны.
Из других интересных сведений об острове можно выделить следующее – именно на Хийумаа расположен один из самых древних в мире маяков – Кыпу.
Высота маяка – 36 метров, возраст – свыше 500 лет, то есть он ровесник путешествий Колумба. Некогда это был самый древний маяк в СССР (до выхода Эстонии из его состава).
Маяк, кстати, действующий. Только сейчас он использует электрические лампы, а в прошлом для поддержания свечения на нем использовали костер. Из-за этого на острове даже вырубили все деревья и их приходилось привозить с материка.
Потом огонь поддерживали на угле, смоле, керосине и даже конопляном масле. Т.к. маяк расположен на холме, то общая высота его пламени от уровня моря составляет 102 метра. Свет от него виден на десятки километров в округе".
(пунктуация и орфография автора сохранены)