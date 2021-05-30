5 опасностей обычных подсолнечных семечек

Врач отметила, что в семечках огромное количество жирных кислот, причем “превалирует Омега-6”. “В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и по закону подлости первыми усваиваются”, — пояснила Павлова.

Вторым минусом семечек доктор назвала высокую калорийность. Также специалист пояснила, что чаще люди выбирают жареные семечки, которые являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Помимо этого, Павлова назвала этот продукт “грязным”, так как семечки могут содержать в себе яйца паразитов.

Еще одной опасностью семечек эндокринолог назвала то, что они портят зубы. “Стоматологи даже могут различать любителей полузгать по особым щербинкам. Причем дело не ограничивается маленькими сколами, зачастую трещины идут по всему зубу”, — заключила она.