Диетолог назвала самую полезную ягоду

По словам эксперта, они превосходят фрукты по всем статьям. “В них много растительных волокон, витамина C и флавоноидов, которые являются мощным антиоксидантом”, — объяснила она. Ягоды содержат больше растительных волокон, чем любой фрукт. К примеру, на один стакан малины или ежевики приходится целых восемь граммов волокон, то есть треть дневной нормы. За счет этого они способствуют пищеварению и могут быть полезны при похудении.

По количеству антиоксидантов, замедляющих старение, с ягодами могут соперничать только гранаты. А среди ягод, по словам Гудсон, наиболее полезна черника: в этой ягоде больше всего антиоксидантов.

“Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение”,- говорит Эми Гудсон.