Советские автомобили, которые не были украдены на Западе

Для начала стоит объяснить смелые слова о ворованных проектах. В век Интернета стало очевидным, что какими-то моделями советские автоконструкторы, скажем так, вдохновлялись, а какие-то попросту копировали. К примеру, После окончания войны из Германии была вывезена часть оборудования завода Opel в Рюссельсхайме, вместе с которым оказались также прихвачены и кое-какие уцелевшие документы по модели Kadett K38. И уже в 1946 году Московский автомобилестроительный завод (МЗМА) представил “Москвич 400”, который как технически, так и внешне во многом повторял модель марки “Опель”. Найдите 10 отличий (а заодно попытайтесь угадать, где оригинал, а где копия).

Справедливости ради: копированием (как минимум дизайна) занимались не только в Союзе, да и продолжают заниматься до сих пор. Об этом можно прочитать, например, здесь. Но мы вернемся в прошлое и поговорим о тех сокровищах советского автопрома, которые не только родом за границей, но и являются, так сказать, законнорожденными — созданными по лицензии.

ГАЗ-АА

Вообще-то изначально первый автомобиль Горьковского автозавода назывался НАЗ-АА. Дело в том, что Нижний Новгород переименовали в Горький в 1933-м, лицензионный же выпуск американского грузовика Ford AA начался здесь двумя годами раньше. За полезную нагрузку в 1,5 тонны ГАЗ-АА быстро прозвали “полуторкой”: акать, да еще дважды подряд, никому не нравилось.

ЗИС-5

Эту машину часто путают с ГАЗ-АА. И немудрено: два советских грузовика похожи если не как две капли воды, то словно братья-двойняшки. Проще всего их отличать не по дизайну (здесь слишком много сходств и слишком мало различий) а по габаритам. ЗИС-5 более крупный зверь. Он длиннее, шире, выше и вдвое грузоподъемнее.

Делали же его на базе грузовика Autocar Dispatch, предназначенного изначально для рынка Южной Америки. Машина получилась удачной и для российского климата. Даже немцы в годы войны удивлялись удивительной неприхотливости и надежности ЗИС-5.

ГАЗ-А