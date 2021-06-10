Блогер Юлия Смоли рассказала, как однажды, перебрав текилы, попала в курьезную ситуацию и почему ей не нравится Мартин Хельме(3)
Кстати, у Юли Смоли есть блог на RusDelfi. Обязательно прочитайте ее посты ЗДЕСЬ.
Ведущая видеоподкаста Алина Захарова перед началом интервью озвучила Юлии условия интервью. Если Юлия посчитает какой-то вопрос слишком неудобным, то она может не отвечать на него, но за это нужно вытянуть одно из предложенных заданий и выполнить его. Отказаться от ответа взамен на задание можно только три раза. Смотрите, справилась ли Юлия Смоли с условиями и ответила ли на все нескромные вопросы.
Также в конце выпуска вы услышите, как сможете легко выиграть огромную коробку мороженого от Balbiino!
Отрывки из интервью:
Сначала муж не хотел, чтобы обворожительную фигуру Юлии кто-то видел
“Мы около 18 лет замужем, в начале совместной жизни жили на 15-м этаже. И хотя напротив не было ни одного окна, он обязательно закрывал занавески, потому что ему казалось, что за мной из космоса следят и меня оттуда в трусах увидят. И тогда я уже начала с ним работать”.
Теперь же фитнес-тренер Юлия Смоли может спокойно выложить откровенные фотографии.
Едкие комментарии хейтеров
“Ночью я встала в туалет и не заметила, что дверь была приоткрыта и врезалась глазом прямо в нее. Рассекла себе бровь, утром был огромный фингал. Кошмар! И смотрю первый комментарий: "наконец-то врезал он ей, давно она этого дожидалась". Народ ликовал! Комментируют часто, но я к этим комментариям уже давно спокойно отношусь”.
О любви к своей работе
"Если мы делаем все через силу, это одно. А я работаю не просто для того, чтобы заработать: мне нравится отдавать людям энергетику, учить, помогать — и я получаю за это деньги. Это не столько финансовый обмен, сколько энергетический. Я в этом смысле не загоняю себя как женщина, которая живет, чтобы работать".
Как похудеть на пицце и вине?
“Мы не монахи, и надо относиться к себя как к нормальным здоровым людям: можно и съесть, и выпить. Важно понимать, что сделать, чтобы это не отложилось лишним
весом”.
Проверяла ли телефон мужа?
"Проверяла конечно, причем и тайком, и не тайком — по всякому проверяла. Мы не прячем пароли от телефона. Причем я так разочаровываюсь, когда ничего не нахожу: все какие-то бизнес переписки. Скукота!"
Отношение близких людей к "зависанию" Юлии в Инстаграме
"Бывает, муж психанет и скажет: "ну сколько можно" — и я его прекрасно понимаю. Просто сейчас Инстаграм становится моим источником дохода — это моя работа. Люди думают, что вот какой-то тупой блогер, образно говоря, какую-то фигню снимает. Но я бы не судила так быстро. Многие блогеры сейчас действительно зарабатывают. И это будет прямо мой проект, я в него много вкладываю. Я верю, что скоро буду работать онлайн, поэтому своим детям я объясняю, что это моя работа”.
В новом видеоподкасте “Вам слово” участвуют эстонские блогеры, за которыми следит большое количество людей. Они не боятся высказывать свое мнение и несут за него ответственность. У них не будет времени придумать красивый текст для поста или комментария. Блогеры выйдут из своего виртуального пространства и будут отвечать на прямые вопросы в реальном времени, а также выполнять веселые задания.
Будет легко и весело — да! Динамично — да! Интересные откровенные гости — да!Будет над чем задуматься — да! После выпуска можно высказать свое мнение в комментариях — да!
P.S Блогеры сталкиваются с хейтерами и давно выработали иммунитет, так что не тратьте свое время на негатив. В комментах мы приветствуем, юмор, адекватность и вашу личную позицию по каким-либо вопросам.