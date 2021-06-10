Блогер Юлия Смоли рассказала, как однажды, перебрав текилы, попала в курьезную ситуацию и почему ей не нравится Мартин Хельме

Ведущая видеоподкаста Алина Захарова перед началом интервью озвучила Юлии условия интервью. Если Юлия посчитает какой-то вопрос слишком неудобным, то она может не отвечать на него, но за это нужно вытянуть одно из предложенных заданий и выполнить его. Отказаться от ответа взамен на задание можно только три раза. Смотрите, справилась ли Юлия Смоли с условиями и ответила ли на все нескромные вопросы.

Также в конце выпуска вы услышите, как сможете легко выиграть огромную коробку мороженого от Balbiino!

Отрывки из интервью:

Сначала муж не хотел, чтобы обворожительную фигуру Юлии кто-то видел

“Мы около 18 лет замужем, в начале совместной жизни жили на 15-м этаже. И хотя напротив не было ни одного окна, он обязательно закрывал занавески, потому что ему казалось, что за мной из космоса следят и меня оттуда в трусах увидят. И тогда я уже начала с ним работать”.

Теперь же фитнес-тренер Юлия Смоли может спокойно выложить откровенные фотографии.



Едкие комментарии хейтеров

“Ночью я встала в туалет и не заметила, что дверь была приоткрыта и врезалась глазом прямо в нее. Рассекла себе бровь, утром был огромный фингал. Кошмар! И смотрю первый комментарий: "наконец-то врезал он ей, давно она этого дожидалась". Народ ликовал! Комментируют часто, но я к этим комментариям уже давно спокойно отношусь”.

О любви к своей работе

"Если мы делаем все через силу, это одно. А я работаю не просто для того, чтобы заработать: мне нравится отдавать людям энергетику, учить, помогать — и я получаю за это деньги. Это не столько финансовый обмен, сколько энергетический. Я в этом смысле не загоняю себя как женщина, которая живет, чтобы работать".

Как похудеть на пицце и вине?