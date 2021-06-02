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02.06.2021, 16:59

Delfi на ПМЭФ | ВИДЕО: Даня Милохин обратился к эстонским тиктокерам и дал им совет, как стать популярным

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На первом, так называемом нулевом дне Петербургского международного экономического форума (Деловая программа стартует 3 июня) состоялась панельная дискуссия при поддержке "Альфа Банка", посвященная бизнесу на блогерах. Один из участников дискусси стал известный российский тиктокер Даня Милохин.

Даня говорит, что из эстонских тиктокеров никого не знает.

“Как стать эстонцу популярным в России? Я думаю, ему сначала нужно стать популярным в Эстонии. А если он уже популярен в Эстонии, то … Не нужно думать! Тут я думаю, блогерство, всё творчество, это всё-таки не про мозг, это всё-таки не про продумывание стратегии. Это что-то связанное с чувствами”, — делится своим мнением тиктокер.

Даня говорит, что в Эстонии ни разу не был и даже ничего не знает про страну. К нам он пока не собирается, поскольку сначала планирует узнать больше свою Родину — Россию.

“Сначала разберусь здесь, потом поеду по странам”, — поясняет он.

Также Даня обратился к тиктокерам из Эстонии. “Эстонские тиктокеры! Привет, во-первых. А во-вторых, не слушайтесь взрослых, если вы маленькие. А если вы взрослые, не делайте так чтобы вас слушались маленькие. Всё”.

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