Delfi на ПМЭФ | ВИДЕО: Даня Милохин обратился к эстонским тиктокерам и дал им совет, как стать популярным(2)
Даня говорит, что из эстонских тиктокеров никого не знает.
“Как стать эстонцу популярным в России? Я думаю, ему сначала нужно стать популярным в Эстонии. А если он уже популярен в Эстонии, то … Не нужно думать! Тут я думаю, блогерство, всё творчество, это всё-таки не про мозг, это всё-таки не про продумывание стратегии. Это что-то связанное с чувствами”, — делится своим мнением тиктокер.
Даня говорит, что в Эстонии ни разу не был и даже ничего не знает про страну. К нам он пока не собирается, поскольку сначала планирует узнать больше свою Родину — Россию.
“Сначала разберусь здесь, потом поеду по странам”, — поясняет он.
Также Даня обратился к тиктокерам из Эстонии. “Эстонские тиктокеры! Привет, во-первых. А во-вторых, не слушайтесь взрослых, если вы маленькие. А если вы взрослые, не делайте так чтобы вас слушались маленькие. Всё”.