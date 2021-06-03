Жизнь каких знаков Зодиака может круто измениться этим летом

Овен

Лето едва началось, а представители этого знака Зодиака уже буквально купаются в удаче. Может быть, это заметили еще не все Овны, просто свет благополучия от звезд может долетать не сразу, однако буквально на днях вы увидите приятные изменения в жизни.

Близнецы

Этим летом звезды защищают Близнецов от необдуманных поступков, которые часто могут испортить дела, что налаживались с таким трудом. Продвижение по карьерной лестнице настолько вероятно, что уже можно задуматься, как обставить новый кабинет.

Лев

Все получится, если вы верите в себя! Звезды благоволят к переезду и путешествиям. Если границы закрыты, то даже прогулка по другому району города окажет благотворное влияние на вашу жизнь.

Весы

В начале лета Весы могут оказаться на распутье. Делая выбор, прислушайтесь к своей интуиции — она подскажет не самый очевидный, но точно самый верный путь к счастью.

Козерог

Вы так упорно трудились последние несколько месяцев, что звезды сделают все, чтобы ваши старания оправдались. Этим летом вы можете получить отличное предложение по работе или повышение зарплаты на нынешней.