Чем опасны соленые и маринованные огурцы и что лучше не есть вместе со свежими

Диетолог Джей Ковин напоминает, что один соленый огурец может содержать до 66 процентов дневной нормы натрия, необходимой взрослому человеку. “Однако ограничиться одним огурцом бывает непросто, так как они очень вкусные. Из-за этого организм получает излишнее количество соли, что вредит здоровью”, — сказал Ковин.

Как утверждает доктор Вакас Ахмад Батар, в долгосрочной перспективе чрезмерное потребление солений может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками.

Кроме того, доктор Рашми Биакоди сообщила, что другим побочным эффектом увлечения соленьями могут стать гипертония и метеоризм. Она также напомнила, что соленая пища повышает аппетит. Так как маринованные огурцы содержат мало калорий, человек, употребляющий их слишком часто, может начать переедать, борясь с ложным ощущением голода.

Помимо этого стоит помнить, что соленые и маринованные огурцы не заменяют свежие овощи.

Но и со свежими огурцами стоит быть осторожнее. Диетологи не рекомендуют есть их вместе с арахисом, поскольку это может привести к диарее, дискомфорту и другим проблемам. После употребления одного из этих продуктов следует сделать часовой перерыв и лишь после этого переходить к другому.

По отдельности и огурцы, и арахис очень полезны. Огурцы богаты клетчаткой, витамином C, а также калием и магнием, помогающими регулировать кровяное давление. Арахис же содержит ненасыщенные жирные кислоты и вещество ресвератрол, обладающее омолаживающим эффектом.