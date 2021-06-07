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07.06.2021, 15:56

Талисманы богатства разных знаков Зодиака

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Все знаки Зодиака находятся под влиянием определенных стихий, каждой из которых соответствует свой талисман богатства. Как его правильно подобрать, чтобы настроиться на “правильную волну” и разбогатеть, рассказали астрологи эзотерического журнала Astro7.

Стихия огня — Овен, Лев, Стрелец

Для представителей стихии огня талисман богатства — металл. Использовать его для привлечения денег можно в любой форме, но лучше, если это будет какое-то украшение. Например, представительницы прекрасного пола могут носить перстни, браслеты или серьги, мужчины — обручальные кольца или золотые монетки в кошельке. Замечено, что после свадьбы, когда мужчина стихии огня надевает на безымянный палец золотое кольцо, ему начинает сопутствовать удача в делах.

Стихия земли — Телец, Дева, Козерог

Для представителей земных знаков лучшим талисманом богатства станет аксессуар красного цвета. К примеру, купив несколько ярких шелковых шарфов, сумочку, бумажник или туфли и комбинируя аксессуары с предметами гардероба, эти люди всегда будут успешными. Такое же влияние на финансовое благополучие будут оказывать драгоценные и полудрагоценные камни красного цвета. Носить их при себе не обязательно, достаточно хранить дома в укромном месте.

Стихия воздуха — Весы, Водолей, Близнецы

Идеальным талисманом для знаков воздушной стихии станет острый бесцветный предмет, к примеру, ювелирные украшения острой огранки. Если есть возможность, можно приобрести украшения с алмазами, а можно просто поставить на рабочем столе стеклянную или хрустальную пирамидку. Нужно помнить, что финансовый успех к представителям стихии воздуха приходит с трудом, поэтому им просто необходимо иметь талисман богатства.

Стихия воды — Рак, Скорпион, Рыбы

Представителям водной стихии в качестве талисмана богатства подойдут символы якоря — для мужчин и рыбки — для женщин. В идеале символ должен быть изготовлен из платины или серебра. Такое украшение придаст уверенности в себе и направит энергию водной стихии в верное русло. Тем, кто не носит ювелирные украшения, можно использовать аксессуары с рисунками якорей и рыбок — они тоже станут отличным талисманом удачи и богатства.

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