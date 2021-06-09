Шок! Популярный эстонский дизайнер продает "эксклюзивные" одежду и украшения, которые на AliExpress стоят в 10 раз дешевле

“Очень сложная выкройка кроп топа с рукавом, потому что её нигде нет в интернете. Но я справилась с этой задачей. Кроп топ конечно трансформер, отстегивается, как рукав, так и горловина”, — пишет Виктория под постом в Инстаграме.

И тут же мы, используя поиск по фото, находим такой же топ на AliExpress. Его стоимость 4,99 евро.

Журналист "Бублика" написала дизайнеру под видом покупателя и узнала, что у Виктории его можно купить за 39 евро. Также дизайнер сообщила: “Это полностью ручная работа, и выкройку и фасон я придумала сама. Так что он единственный в своем роде :) (смайлик поставлен самим дизайнером - прим. RusDelfi)”

Все это звучит очень странно.

Чтобы окончательно удостоверится в том, что дизайнер обманывает своих покупателей, мы нашли еще много аналогичных вещей. И заметим, что эти вещи появились на AliExpress раньше, чем у Виктории в Инстаграме.

Серьги от “дизайнера Viktoria Honesty”, 25 евро

Такие же серьги на Aliexpress за 2,02 евро



И еще несколько очевидных примеров.





Также девушка пишет, что сотрудничает с украинским брендом lazy world — вручную делает точные копии их одежды и продает в несколько раз дороже. Но если человек не хочет платить больше за "ручную работу", то покупателям Виктория предлагает заказать аналогичную вещь из Украины в два-три раза дешевле. Виктория объясняет более низкую цену тем, что у них там массовое производство, а она делает то же самое своими руками.

Мы решили узнать, не происходит ли похожая схема, как и с AliExpress: не перепродает ли Виктория украинский бренд без их ведома?