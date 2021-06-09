Шок! Популярный эстонский дизайнер продает "эксклюзивные" одежду и украшения, которые на AliExpress стоят в 10 раз дешевле(18)
“Очень сложная выкройка кроп топа с рукавом, потому что её нигде нет в интернете. Но я справилась с этой задачей. Кроп топ конечно трансформер, отстегивается, как рукав, так и горловина”, — пишет Виктория под постом в Инстаграме.
И тут же мы, используя поиск по фото, находим такой же топ на AliExpress. Его стоимость 4,99 евро.
Все это звучит очень странно.
Чтобы окончательно удостоверится в том, что дизайнер обманывает своих покупателей, мы нашли еще много аналогичных вещей. И заметим, что эти вещи появились на AliExpress раньше, чем у Виктории в Инстаграме.
Серьги от “дизайнера Viktoria Honesty”, 25 евро
И еще несколько очевидных примеров.
Также девушка пишет, что сотрудничает с украинским брендом lazy world — вручную делает точные копии их одежды и продает в несколько раз дороже. Но если человек не хочет платить больше за "ручную работу", то покупателям Виктория предлагает заказать аналогичную вещь из Украины в два-три раза дешевле. Виктория объясняет более низкую цену тем, что у них там массовое производство, а она делает то же самое своими руками.
Мы решили узнать, не происходит ли похожая схема, как и с AliExpress: не перепродает ли Виктория украинский бренд без их ведома?
Журналист портала "Бублик" написала этому бренду под предлогом сотрудничества и поинтересовалась, есть ли у них уже представитель в Эстонии. После переписки оказалось, что Виктория действительно связана с этим брендом. Но на вопрос, почему аналогичная вещь, с тем же дизайном и качеством, но купленная у Виктории, будет стоить в разы дороже, чем та же из Украины, представитель бренда ответил аналогично Виктории — ручная работа стоит больше.
Тогда мы связались с эстонским звездным стилистом Светланой Агуреевой и попросили прокомментировать ситуацию.
"А эта девушка думает, как шьют другие люди, ногами? Конечно, все делается руками, одно дело массовое производство, другое дело — индивидуальный пошив. В данном случае я вообще не вижу, где тут какая-то особенная ручная работа. Просто печать на свитшотах, футболках и все. А по поводу презентования аксессуаров и одежды с AliExpress за свои — это не единичный случай. Да, есть такие люди, которые не могут проявить фантазию и наглым образом воруют чужие идеи, есть те кто выдают заказанные с AliExpress вещи за своё эксклюзивное творчество. Таких людей стоит только пожалеть, ведь на большее, чем украсть они не способны. Когда у меня был свой бренд одежды, то тоже с подобным копированием моих идей сталкивалась", — говорит Светлана.
"Бублик" обратился за комментарием к самой Виктории, однако та отказалась в нецензурной форме.
Будьте внимательны и перед покупкой "вещи от дизайнера", используйте поиск по картинке в Google или AliExpress, чтобы потом не попасть в такую неприятную ситуацию, как наша читательница.
И пишите в комментариях, попадали ли вы в похожие ситуации?