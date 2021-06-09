Самое полезное мороженое с точки зрения диетолога

По ее словам, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше. “Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара”, — сказала врач.

Соломатина предупредила, что даже самым лучшим десертом нельзя злоупотреблять. Она уточнила, что здоровому человеку можно съедать не более одной порции мороженого в день. “Мороженое — это десерт, и оно содержит достаточно много сахара. А в том же пломбире еще и достаточно много жира”, — подчеркнула она.

Также диетолог добавила, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, а также сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое противопоказано.