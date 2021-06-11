ВИДЕО | Ты что вообще такое?! Канадца напугало чудище, выбравшееся из воды

Позже Спровьери разместил изображения в сети с просьбой опознать загадочное существо. “Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина”, — описал своего попутчика мужчина.

Позже выяснилось, что к нему в лодку залез гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Эти создания встречаются в водоемах по всему миру, а их укус считается одним из самых болезненных среди насекомых.

Многие комментаторы, занимающиеся плаваньем, рассказали, что такие водяные клопы часто кусают купальщиков за пальцы ног. Они впрыскивают в рану токсичную слюну, и человек может испытывать мучительные боли до пяти часов.