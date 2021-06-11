11.06.2021, 12:35
ВИДЕО | Ты что вообще такое?! Канадца напугало чудище, выбравшееся из воды
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Бобби Спровьери рыбачил недалеко от города Эндерби в провинции Британская Колумбия в Канаде, когда на борт его лодки из воды выбралось странное создание. Спровьери сразу же начал снимать его на камеру мобильного телефона. Об этом пишет Lenta со ссылкой на Daily Star.
Позже Спровьери разместил изображения в сети с просьбой опознать загадочное существо. “Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина”, — описал своего попутчика мужчина.
Позже выяснилось, что к нему в лодку залез гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Эти создания встречаются в водоемах по всему миру, а их укус считается одним из самых болезненных среди насекомых.
Многие комментаторы, занимающиеся плаваньем, рассказали, что такие водяные клопы часто кусают купальщиков за пальцы ног. Они впрыскивают в рану токсичную слюну, и человек может испытывать мучительные боли до пяти часов.