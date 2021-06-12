Названа смертельно опасная больничная еда

Но если для обычного пациента такая еда — не самая большая проблема, то, как показал эксперимент, проведенный швейцарскими учеными, для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями разница между больничной и индивидуально подобранной диетой может буквально означать разницу между жизнью и смертью.

В эксперименте принимало участие около 650 человек. Половина из них через два дня после попадания в больницу получила подробную консультацию от опытного диетолога, который подобрал им индивидуальные дневные нормы белков, микроэлементов, витаминов и прочего и каждые день-два проверял их состояние. Перед выпиской им также предоставили консультацию относительно правильного питания.

Участникам второй группы никто ничего не советовал, и они добросовестно ели больничную пищу.

Через полгода примерно четверть пациентов, получивших советы диетолога, скончались (у них были очень серьезные заболевания). Однако в группе, не получавшей консультаций, уровень смертности был заметно выше — примерно на треть.

“Наши исследования не свидетельствуют в пользу каких-то отдельных компонентов питания, — пишут ученые в Journal of the American College of Cardiology, — скорее, они говорят о том, что профессиональная помощь диетологов в достижении конкретных целей во время пребывания людей в больнице может пойти на пользу пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями”.

Как объясняют специалисты, полуфабрикаты и жирная пища приводят к дополнительному засорению артерий, повышая риски для страдающих седечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому таким людям, будь то в больнице или дома, следует уделять больше внимания овощам и фруктам и снижать потребление жидкостей и соленой пищи.

Исследователи признают, что не проверяли, как питались подопытные пациенты после выписки из больницы, однако результаты свидетельствуют о том, что по крайней мере кто-то из них все же внял советам диетологов.