ОПРОС RusDelfi | В таллиннском спортбаре: если мы русские, то должны болеть за Россию

Выяснилось, что большинство посетителей бара болеет за Россию и желают ей победы на чемпионате.

Также мы узнали, что некоторые фанаты болели за Россию, но делали крупные денежные ставки на Бельгию. А кто-то возмущался игрой Дзюбы и припоминал ему злополучное видео (Скандал с капитаном сборной России — Дзюба мастурбировал на камеру)