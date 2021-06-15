15.06.2021, 12:42
ОПРОС RusDelfi | В таллиннском спортбаре: если мы русские, то должны болеть за Россию(29)
Алина Захарова отправилась в знаменитый пивной бар Таллинна Brewery во время чемпионата Россия - Бельгия и узнала у фанатов футбола, как они относятся к игре российской команды и есть ли у нее шансы победить. Смотри видео!
Выяснилось, что большинство посетителей бара болеет за Россию и желают ей победы на чемпионате.
Также мы узнали, что некоторые фанаты болели за Россию, но делали крупные денежные ставки на Бельгию. А кто-то возмущался игрой Дзюбы и припоминал ему злополучное видео (Скандал с капитаном сборной России — Дзюба мастурбировал на камеру)
Впрочем, вне зависимости от футбольных пристрастий, многие потягивали бельгийское пиво, а значит, поддерживали бельгийскую экономику.