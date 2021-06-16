ВИДЕО | Молодой парень завел роман с 60-летней женщиной и прославился

23-летний Куран регулярно публикует в TikTok видео, на которых он и его 60-летняя возлюбленная Шерил веселятся под музыку в стиле рэп и R&B, обнимаются, целуются и демонстрируют свои чувства. Одна из записей набрала 3,7 миллиона просмотров. Пара ответила на вопрос, одобряют ли их семьи их отношения. Они сказали: “Да” и пояснили, что дети Шерил, которые старше Курана, счастливы за них.

Пара часто получает негативные комментарии от интернет-троллей, которые подозревают, что их роман — обман. Они говорят, что она больше похожа на бабушку Курана, обсуждают ее морщинистое лицо и спрашивают, есть ли у нее зубы. Авторы комментариев предполагают, что мужчина завязал с ней отношения только потому, что она богата.

Недавно Шерил дала отпор своим ненавистникам. “Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят тупую ерунду”, — заявила она. Женщина подчеркнула, что она и ее возлюбленный не делают ничего плохого. “Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я обращаюсь с ним хорошо, он обращается со мной хорошо. Кому какое дело?” — заявила она.

Шерил отметила, что ее бывший парень был на 22 года младше нее. Его мать была на три года старше американки. “Возраст — это только число. Мы не можем выбирать, кого мы любим”, — сказала женщина.

И сам Куран часто публикует видеозаписи и комментарии в защиту Шерил, которую он иногда называет женой.

Помимо негативно настроенных пользователей, есть и те, кто поддерживают влюбленных.

“Люди злые, а вы прекрасные. Не позволяйте им разрушить вашу пару”, — написал один из них.