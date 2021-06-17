АРХИВНЫЕ ФОТО | Голые девушки и сексуальные парни: Что творилось на пляже Пирита летом 1992 года?

По фотографиям можно видеть, что многие молодые люди находятся в отличной форме и модно одеты.

Девушки также выглядят шикарно и даже не стесняются загорать топлес.

Кстати, в 1992 году Эстония принимала участие в Летних Олимпийских играх в Барселоне в первый раз после восстановления независимости, и завоевала одну золотую, одну бронзовую медали. Сборная страны состояла из 37 спортсменов (33 мужчины, 4 женщины).

Золото завоевала Эрика Салумяэ (велоспорт), а бронзовые медали — Тыну Тынисте и

Тоомас Тынисте (парусный спорт).

В этом же году летом 28 июня состоялся референдум о новой конституции и законе о гражданстве. Избирателям было предложено утвердить новую конституции, составленную Конституционной ассамблеей и расширение избирательного права на всех граждан страны. Новая конституция была одобрена 91,9% избирателей, в то время как расширение избирательного права было отклонено 53,5% избирателей. Явка избирателей составила 66,8% для вопроса по конституции и 66,7% для вопроса о расширении избирательного права.

Еще один интересный факт. Именно летом 1992 года в Выру был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха — 35,6 ºC. Скорее всего на пляже Пирита тоже было очень жарко.