АРХИВНЫЕ ФОТО | Голые девушки и сексуальные парни: Что творилось на пляже Пирита летом 1992 года?(2)
По фотографиям можно видеть, что многие молодые люди находятся в отличной форме и модно одеты.
Девушки также выглядят шикарно и даже не стесняются загорать топлес.
Кстати, в 1992 году Эстония принимала участие в Летних Олимпийских играх в Барселоне в первый раз после восстановления независимости, и завоевала одну золотую, одну бронзовую медали. Сборная страны состояла из 37 спортсменов (33 мужчины, 4 женщины).
Золото завоевала Эрика Салумяэ (велоспорт), а бронзовые медали — Тыну Тынисте и
Тоомас Тынисте (парусный спорт).
В этом же году летом 28 июня состоялся референдум о новой конституции и законе о гражданстве. Избирателям было предложено утвердить новую конституции, составленную Конституционной ассамблеей и расширение избирательного права на всех граждан страны. Новая конституция была одобрена 91,9% избирателей, в то время как расширение избирательного права было отклонено 53,5% избирателей. Явка избирателей составила 66,8% для вопроса по конституции и 66,7% для вопроса о расширении избирательного права.
Еще один интересный факт. Именно летом 1992 года в Выру был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха — 35,6 ºC. Скорее всего на пляже Пирита тоже было очень жарко.
Источники: EFA, Wikipedia, ilmateenistus, triptoestonia.