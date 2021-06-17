Что произойдет с организмом, если ежедневно есть рыбу

По ее словам, в рыбе много жирных кислот Омега-3, что улучшает работу сердца и мозга. Кроме того, это вещество помогает выработке серотонина, что служит профилактикой нервных срывов и депрессии. При этом рыба усваивается легче, чем мясо, — ее можно готовить на пару и делать из нее диетический суп.