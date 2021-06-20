Осторожно! Нельзя есть это вместо с мясом!

Специалист посоветовала таки не сочетать мясо с молочными продуктами. “Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов”, — пояснила специалист. По ее словам, это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных женщин, а также пациентов с диагнозом анемии.

Бочарова порекомендовала запивать мясо стаканом цитрусового сока или водой. Она отметила, что полифенол танин, который содержится в кофе и чае, также снижает усвоение железа.

“Кроме того, мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами. Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте”, — сказала диетолог. Пациентам с лишним весом она посоветовала употреблять мясо с зеленью и овощами.