Как болеют разные знаки Зодиака

Козерог

Козерогам некогда болеть, их невозможно заставить записаться на прием к врачу. Они всегда погружены в свои заботы, на любую хворь, будь то простуда, язва или перелом, они просто махнут рукой и скажут, что скоро все пройдет.

Водолей

Эти представители зодиакального круга в вопросах своего здоровья весьма щепетильны: их домашней аптечке можно только позавидовать. Правда есть один нюанс: запасливые Водолеи обычно покупают лекарства от всех болезней сразу. Их иммунитет не настолько слаб, так что большая часть медикаментов зачастую отправляется в урну.

Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака любят драматизировать. Если отметка на градуснике покажет больше, чем 37,1 они тут же будут биться в панике и искать в интернете симптомы своей ранее неизученной болезни. Они привыкли, чтобы их жалели и лелеяли. Даже если у Рыб обычный насморк, они требуют максимального внимания, ухода и заботы от близких.

Овен

Эти представители зодиакального круга не уйдут на больничный даже с температурой 39,5. Овны — настоящие трудоголики, сильный кашель они спишут на сезонную аллергию, головную боль — на усталость и недосып, из-за неприятных ощущений в животе поругают на вчерашний борщ. Просьбы родных посетить врача или выпить таблетку, чтобы избавиться от жара, они попросту проигнорируют.

Телец

Тельцы будут закрывать глаза на все симптомы заболевания, пока не добьются осложнений и вот тогда уже они отыграются на близких и докторах. Они будут требовать собрать вокруг себя консилиум из врачей. Но стоит напомнить Тельцу, что у него через неделю запланировано важное мероприятие, семи дней будет достаточно, чтобы представитель стихии земли победил любую болезнь.

Близнецы