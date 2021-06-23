Ургант, Норкин и Интернет — о сборной России по футболу

Естественно, не мог пройти мимо столь важного события Иван Ургант, который "не ожидал" такого исхода.

Ведущий НТВ Андрей Норкин тоже остался верен себе и рассказал "бородатый" анекдот. "Чемпионат Европы по футболу, слава Богу, будет дальше продолжаться без нервотрепки. Все произошло ровно так, как описывалось в старинном анекдоте: "Ты за кого будешь болеть на чемпионате, за наших, а потом?" – сказал Норкин в эфире НТВ. Как отметил телеведущий, "потом" наступило, поэтому далее на турнире он будет болеть за сборную Италии".

Василий Уткин, который вел репортаж в прямом эфире для интернет-аудитории, явно расстраивался во время матча. Но потом взял себя в руки и вернулся к своему традиионному состоянию вальяжного циника: "Я никогда не сомневался, что Стас — просто космос. Я много читал о черных дырах".

Ну а в Сети свой юмор. Наслаждайтесь!

(На всякий случай поясним, что новость об открытии "балагана" фейковая, но российский депутат не только принял ее за правду, но и с присущей ему эмоциональностью поделился ей в эфире федерального канала)