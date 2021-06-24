Мороженое против жары: какое поможет, а какое повредит

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что мороженое делится на молочное, фруктовый лед и сорбет, а самым калорийным является пломбир с наибольшим содержанием жира и сливок: “…но там не так много сахара. Молочное мороженое — самое низкокалорийное из когорты того, что делают из молока. В хорошем продукте не должно присутствовать большого количества ингредиентов, кроме самого молока и сахара”, — пояснила она.

А фруктовый лед, наиболее богатый водой в составе, очень сладкий и провоцирует приступ жажды, так что в жару это мороженое не самое подходящее. К тому же часто его делают с добавлением красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок — это фактически замороженный сахарный сироп с добавками. Диетолог не советует его употреблять в жару. А натуральный фруктовый или ягодный сорбет, который обычно его делают без сахара, — самый подходящий вариант: мороженое приятно на вкус и отлично освежает: “Сорбет — это замороженный сок с мякотью, и лучше его делать в домашних условиях. Также дома можно сделать йогуртовое мороженое, которое тоже достаточно вкусное и низкокалорийное. Для этого в нежирный йогурт нужно добавить фруктовое или ягодное пюре и заморозить. Даже можно сделать глазурь: растопить шоколад, обмакнуть в него продукт и снова заморозить”, — посоветовала диетолог.