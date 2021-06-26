Ученые нашли простой способ быстро уснуть

Вместе с коллегами доктор Скаллин установил, что люди, которые перед сном тратили пять минут на формирование задач на следующий день, быстрее засыпали. Это позволяло им избавиться от тревожных мыслей. Ученые также обнаружили, что чем более конкретным был список дел, тем быстрее люди засыпали. Полученные сведения подтвердились и в рамках новых экспериментов Скаллина. Он представил полученные в этом году данные в журнале Psychological Science.