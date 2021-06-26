26.06.2021, 17:30
Ученые нашли простой способ быстро уснуть(4)
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Не можете долго уснуть по ночам? Возможно, составление списка дел на следующий день поможет вам. К такому выводу пришел доктор Майкл Скаллин, представивший свое исследование в Journal of Experimental Psychology в 2018, передает medikforum.ru
Вместе с коллегами доктор Скаллин установил, что люди, которые перед сном тратили пять минут на формирование задач на следующий день, быстрее засыпали. Это позволяло им избавиться от тревожных мыслей. Ученые также обнаружили, что чем более конкретным был список дел, тем быстрее люди засыпали. Полученные сведения подтвердились и в рамках новых экспериментов Скаллина. Он представил полученные в этом году данные в журнале Psychological Science.
“Потратьте пять-десять минут перед сном на написание списка дел. Или просто изложите свои мысли на бумаге. Это поможет быстрее заснуть и отказаться от телевизора или телефона перед сном”, — подчеркивает Скаллин.