Мужчина сбросил 110 килограммов за три года и рассказал о своем похудении

Stephen Vysocky shares how he lost 240 pounds and changed his entire life. https://t.co/qZ8GUniqvk — Men's Health Mag (@MensHealthMag) June 22, 2021

Он начал набирать вес еще в школе. У подростка не было друзей, а одноклассники издевались над ним. Фастфуд и сладости стали единственным утешением для Высоцкого. После школы он много раз безуспешно пытался похудеть с помощью диет.

Высоцкий рассказал, что в 2018 году весил около 229 килограммов, однако не уверен в точности измерений, потому что весы показывали разные результаты, а некоторые приборы просто зашкаливали.

Работать над собой Высоцкий начал, когда лучший друг силком притащил его в тренажерный зал. Занятия давались мужчине очень тяжело: он признается, что едва не умер после первых пяти минут упражнений. “Бывали дни, когда мне приходилось заставлять себя заниматься”, — вспоминал американец.

После того как мужчина набрался сил для регулярных занятий, он стал заботиться и о здоровом питании. Высоцкий полностью отказался от газировки, фастфуда и другой вредной пищи.

К концу 2019 года мужчине удалось сбросить 45 килограммов, и он поверил в свои силы. “Я подумал — если ты смог сделать это, значит можно идти дальше”, — рассказал Высоцкий.

В итоге, отказавшись от вредной пищи и регулярно занимаясь спортом, американец сбросил почти 110 килограммов к весне 2021 года. Потеря веса помогла мужчине справиться и со многими психологическими проблемами. Теперь он не впадает в депрессию от каждой неудачи в жизни, как это было раньше.

“Я стал намного увереннее в себе, а спортзал заменил мне походы к психологу”, — признался Высоцкий.