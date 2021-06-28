“20 000 евро — потолок”: фанаты рассуждают, какая зарплата для российских футболистов была бы приемлемой

Лучший форвард сборной России Артем Дзюба получает в "Зените" 4 млн евро в год. Больше, чем многие его коллеги по амплуа в других, более успешных сборных. Даже у нападающего сборной Чехии Патрика Шика, забившего на Евро уже 4 мяча, в том числе голландцам, зарплата чуть ниже.