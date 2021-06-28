28.06.2021, 16:10
“20 000 евро — потолок”: фанаты рассуждают, какая зарплата для российских футболистов была бы приемлемой(7)
Футбольный Евро-2020 продолжается. Совсем скоро мы узнаем всех четвертьфиналистов. Тем временем Алина Захарова побывала в пивном баре Таллинна Brewery и узнала у фанатов футбола, как они относятся к высоким зарплатам российских футболистов. Смотри видео!
Лучший форвард сборной России Артем Дзюба получает в "Зените" 4 млн евро в год. Больше, чем многие его коллеги по амплуа в других, более успешных сборных. Даже у нападающего сборной Чехии Патрика Шика, забившего на Евро уже 4 мяча, в том числе голландцам, зарплата чуть ниже.
Большинство собеседников нашего корреспондента, конечно, посчитали такие зарплаты завышенными, ведь игра россиян далека от того, чтобы платить им миллионы. Но кто-то призвал быть снисходительным к российским кудесникам мяча.