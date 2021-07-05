Где можно в Эстонии снять дом для летнего отдыха по отличной цене и с великолепным расположением?





База отдыха Рооста

В Рооста следует приезжать на несколько дней, так как там развита целая инфраструктура: есть катание на лошадях, сейклуспарк, мини-гольф, катание на серфах, теннис, гриль-площадки.

Уютное место среди сосновых лесов Рооста находится 115 км от Таллинна в сторону Хаапсалу. На побережье северо-запада Эстонии в волости Ноароотси, на исконных землях, когда-то населенными шведами.

Несмотря на то, что база отдыха появилась уже довольно давно (в 1990 году), домики находятся в прекрасном состоянии и постоянно обновляются. Возможны варианты заселиться как одному, так и большой компанией. Интересно, что по данным booking.com особенно нравится расположение парам: они оценили проживание здесь на 9,1.

В Рооста есть комплекс саун площадью 200 м², который состоит из 2 финских саун, паровой сауны, джакузи, зала с камином и большим диваном, кухни и гардеробных.

Плюсом также является то, что домики для аренды находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому Рооста подходит как для семейного отдыха, так и для активного отдыха с друзьями. На базе также есть прекрасные кафе и рестораны. Можно также включить в цену завтрак, который порадует богатым выбором блюд. Немаловажно, что на базе отдыха Рооста очень ненавязчивый и добрый персонал.

Буквально в 200 метрах находится великолепный чистый пляж. В общем, здесь есть все, что надо для отличного летнего времяпрепровождения.

Дополнительную информацию смотрите здесь: https://www.roosta.ee/ , а цены ЗДЕСЬ.

Комплекс Valkla Rand

Находится в 40 км от Таллинна.

Валкла привлекает гостей тем, что на территории есть отличный ресторан для проведения торжественных мероприятий. Также есть и бар с отличными напитками, на крыше которого играет диджей.

Комплекс находится прямо на берегу моря. И сидя в баре, можно наслаждаться невероятным видом на закат.

Для любителей удобного и комфортного отдыха лучший вариант — арендовать домик с качественной горячей баней и джакузи. Домик расчитан на 10 человек.



