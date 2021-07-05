Разное
05.07.2021, 10:31

Где можно в Эстонии снять дом для летнего отдыха по отличной цене и с великолепным расположением?

 
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Уже вовсю идет пора отпусков и погода этим летом продолжает радовать. Так почему бы не собраться хорошей компанией, снять домик где-нибудь в живописном месте и провести время на природе? "Бублик" собрал все самые лучшие предложения этого лета, где вас точно ждет качественный отдых со всеми удобствами и по приемлемой цене.


База отдыха Рооста

В Рооста следует приезжать на несколько дней, так как там развита целая инфраструктура: есть катание на лошадях, сейклуспарк, мини-гольф, катание на серфах, теннис, гриль-площадки.

Уютное место среди сосновых лесов Рооста находится 115 км от Таллинна в сторону Хаапсалу. На побережье северо-запада Эстонии в волости Ноароотси, на исконных землях, когда-то населенными шведами.

Несмотря на то, что база отдыха появилась уже довольно давно (в 1990 году), домики находятся в прекрасном состоянии и постоянно обновляются. Возможны варианты заселиться как одному, так и большой компанией. Интересно, что по данным booking.com особенно нравится расположение парам: они оценили проживание здесь на 9,1.

В Рооста есть комплекс саун площадью 200 м², который состоит из 2 финских саун, паровой сауны, джакузи, зала с камином и большим диваном, кухни и гардеробных.

Плюсом также является то, что домики для аренды находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому Рооста подходит как для семейного отдыха, так и для активного отдыха с друзьями. На базе также есть прекрасные кафе и рестораны. Можно также включить в цену завтрак, который порадует богатым выбором блюд. Немаловажно, что на базе отдыха Рооста очень ненавязчивый и добрый персонал.

Буквально в 200 метрах находится великолепный чистый пляж. В общем, здесь есть все, что надо для отличного летнего времяпрепровождения.

Дополнительную информацию смотрите здесь: https://www.roosta.ee/ , а цены ЗДЕСЬ.

Комплекс Valkla Rand

Находится в 40 км от Таллинна.

Валкла привлекает гостей тем, что на территории есть отличный ресторан для проведения торжественных мероприятий. Также есть и бар с отличными напитками, на крыше которого играет диджей.

Комплекс находится прямо на берегу моря. И сидя в баре, можно наслаждаться невероятным видом на закат.

Для любителей удобного и комфортного отдыха лучший вариант — арендовать домик с качественной горячей баней и джакузи. Домик расчитан на 10 человек.


Те, кто путешествуют небольшой компанией, могут снять комнату в лесном домике.

В каждом номере есть балкон, мини-кухня с микроволновой печью, обеденная зона, гостиный уголок с телевизором с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В числе удобств холодильник, духовка, плита и чайник.
Также на территории комплекса Valkla Rand обустроена детская игровая площадка.

Больше информации и цены здесь и здесь.

Центр отдыха Нелиярве

Центр отдыха Нелиярве находится в Харьюском уезде, в волости Аэгвийду, на берегу озера Пургатси.

Это место начали строить еще в 1930 году на пожертвования президента Константина Пятса. Нелиярве сразу стало популярным местом отдыха среди эстонской элиты. В 2003 году дом был полностью обновлен и в настоящий момент действует под названием Вилла Пяясу в составе Дома отдыха Нелиярве.

Нынешние владельцы продолжают обновлять центр отдыха Нелиярве, и новые домики оставляют всех посетителей в полном восторге.

Нелиярве получил свое название благодаря тому, что с гребня грядной цепи открывался вид сразу на четыре озера: Урбуксе, Сисалику, Ахвена и Пургатси.

Здесь отдых протекает неспешно: можно купаться в озере, жарить шашлыки, играть в футбол, баскетбол, волейбол и т.д. А можно просто наслаждаться спокойствием и свежестью.

В Нелиярве есть 268 мест для размещения круглогодично.

Также здесь часто устраивают мероприятия на свежем воздухе — как в летние, так и в зимние дни.

Летом по озеру Пургатси можно кататься на весельной лодке или на водном велосипеде, ловить рыбу или плавать. Можно совершить тур на велосипеде по близлежащим горам и озёрам или проехаться по новой дорожке для легкого движения, идущей вдоль Пийбеского шоссе до Аэгвийду (3 км) или Янеда (4 км).

Также снимет стресс повседневной жизни поход с семьей или друзьями по летней природе по тропе Президента.

Подробнее здесь и цены узнаете здесь.

Саунакюла

Саунакюла находится в 16 км от центра Таллина и 8 км от озера Харку, в сторону Кейла,
по Палдисскому шоссе.

В Саунакюла ощущаешь себя молодым, здоровым и расслабленным.

Из домиков, которые можно взять в аренду, здесь есть русский дом, охотничий дом, спа-дом, финский дом.

Главным достоинством в русской бане является русская печь, которая топится дровами. Печь весом более 8 тонн обеспечивает приятную и полезную атмосферу в парилке. Париться с вениками в такой баньке — незабываемое впечатление!

"Фишка" охотньичьего дома — богато оформленный просторный каминный зал. В атмосфере стильного интерьера, который украшают охотничьи трофеи (рога, шкуры и чучела диких животных), ощущаешь себя гостями настоящего охотника!

Внутри спа-дома вы найдете целых три бани: финскую сауну, турецкую паровую и инфракрасную, которая подходит и людям с ослабленным здоровьем, и тем, кому обычную баню не рекомендуют врачи. Более того, инфракрасная баня имеет приятный косметический эффект. Гостей домика ждет бассейн-окунайка с 6 тоннами чистейшей воды. Отлично подходит для семейного и приватного отдыха, встречи с коллегами, друзьями.

Больше информации ЗДЕСЬ , цены ЗДЕСЬ.

Туристический хутор Söesauna

Место находится в Харьюмаа, в 60 км от Таллинна.

В Söesauna можно организовывать семинары, лагеря, летние дни и другие мероприятия. Место отлично подходит для тихого спокойного отдыха.

На территории располагаются несколько бревенчатых домиков, пруд с форелью, баня (вмещает до 12 человек), фито-сауна, загон для лошадей, спортивная зеленая площадка, сцена и очень уютный кафе-бар.

В окрестных лесах, богатых грибами, ягодами и орехами, находятся озера с родниковой и целебной водой. Для любителей туризма по болотам проложены дощатые тропинки.

Из интересных возможностей времяпровождения: рыбалка, пешие и велосипедные походы, плавание, игры с мячом (на площадке, в лесу и в воде).

Больше информации найдете ЗДЕСЬ.

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