Где можно в Эстонии снять дом для летнего отдыха по отличной цене и с великолепным расположением?
База отдыха Рооста
В Рооста следует приезжать на несколько дней, так как там развита целая инфраструктура: есть катание на лошадях, сейклуспарк, мини-гольф, катание на серфах, теннис, гриль-площадки.
Уютное место среди сосновых лесов Рооста находится 115 км от Таллинна в сторону Хаапсалу. На побережье северо-запада Эстонии в волости Ноароотси, на исконных землях, когда-то населенными шведами.
Несмотря на то, что база отдыха появилась уже довольно давно (в 1990 году), домики находятся в прекрасном состоянии и постоянно обновляются. Возможны варианты заселиться как одному, так и большой компанией. Интересно, что по данным booking.com особенно нравится расположение парам: они оценили проживание здесь на 9,1.
В Рооста есть комплекс саун площадью 200 м², который состоит из 2 финских саун, паровой сауны, джакузи, зала с камином и большим диваном, кухни и гардеробных.
Плюсом также является то, что домики для аренды находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому Рооста подходит как для семейного отдыха, так и для активного отдыха с друзьями. На базе также есть прекрасные кафе и рестораны. Можно также включить в цену завтрак, который порадует богатым выбором блюд. Немаловажно, что на базе отдыха Рооста очень ненавязчивый и добрый персонал.
Буквально в 200 метрах находится великолепный чистый пляж. В общем, здесь есть все, что надо для отличного летнего времяпрепровождения.
Дополнительную информацию смотрите здесь: https://www.roosta.ee/ , а цены ЗДЕСЬ.
Комплекс Valkla Rand
Находится в 40 км от Таллинна.
Валкла привлекает гостей тем, что на территории есть отличный ресторан для проведения торжественных мероприятий. Также есть и бар с отличными напитками, на крыше которого играет диджей.
Комплекс находится прямо на берегу моря. И сидя в баре, можно наслаждаться невероятным видом на закат.
Для любителей удобного и комфортного отдыха лучший вариант — арендовать домик с качественной горячей баней и джакузи. Домик расчитан на 10 человек.
Те, кто путешествуют небольшой компанией, могут снять комнату в лесном домике.
В каждом номере есть балкон, мини-кухня с микроволновой печью, обеденная зона, гостиный уголок с телевизором с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В числе удобств холодильник, духовка, плита и чайник.
Также на территории комплекса Valkla Rand обустроена детская игровая площадка.
Центр отдыха Нелиярве
Центр отдыха Нелиярве находится в Харьюском уезде, в волости Аэгвийду, на берегу озера Пургатси.
Это место начали строить еще в 1930 году на пожертвования президента Константина Пятса. Нелиярве сразу стало популярным местом отдыха среди эстонской элиты. В 2003 году дом был полностью обновлен и в настоящий момент действует под названием Вилла Пяясу в составе Дома отдыха Нелиярве.
Нынешние владельцы продолжают обновлять центр отдыха Нелиярве, и новые домики оставляют всех посетителей в полном восторге.
Нелиярве получил свое название благодаря тому, что с гребня грядной цепи открывался вид сразу на четыре озера: Урбуксе, Сисалику, Ахвена и Пургатси.
Здесь отдых протекает неспешно: можно купаться в озере, жарить шашлыки, играть в футбол, баскетбол, волейбол и т.д. А можно просто наслаждаться спокойствием и свежестью.
В Нелиярве есть 268 мест для размещения круглогодично.
Также здесь часто устраивают мероприятия на свежем воздухе — как в летние, так и в зимние дни.
Летом по озеру Пургатси можно кататься на весельной лодке или на водном велосипеде, ловить рыбу или плавать. Можно совершить тур на велосипеде по близлежащим горам и озёрам или проехаться по новой дорожке для легкого движения, идущей вдоль Пийбеского шоссе до Аэгвийду (3 км) или Янеда (4 км).
Также снимет стресс повседневной жизни поход с семьей или друзьями по летней природе по тропе Президента.
Саунакюла
Саунакюла находится в 16 км от центра Таллина и 8 км от озера Харку, в сторону Кейла,
по Палдисскому шоссе.
В Саунакюла ощущаешь себя молодым, здоровым и расслабленным.
Из домиков, которые можно взять в аренду, здесь есть русский дом, охотничий дом, спа-дом, финский дом.
Главным достоинством в русской бане является русская печь, которая топится дровами. Печь весом более 8 тонн обеспечивает приятную и полезную атмосферу в парилке. Париться с вениками в такой баньке — незабываемое впечатление!
"Фишка" охотньичьего дома — богато оформленный просторный каминный зал. В атмосфере стильного интерьера, который украшают охотничьи трофеи (рога, шкуры и чучела диких животных), ощущаешь себя гостями настоящего охотника!
Внутри спа-дома вы найдете целых три бани: финскую сауну, турецкую паровую и инфракрасную, которая подходит и людям с ослабленным здоровьем, и тем, кому обычную баню не рекомендуют врачи. Более того, инфракрасная баня имеет приятный косметический эффект. Гостей домика ждет бассейн-окунайка с 6 тоннами чистейшей воды. Отлично подходит для семейного и приватного отдыха, встречи с коллегами, друзьями.
Туристический хутор Söesauna
Место находится в Харьюмаа, в 60 км от Таллинна.
В Söesauna можно организовывать семинары, лагеря, летние дни и другие мероприятия. Место отлично подходит для тихого спокойного отдыха.
На территории располагаются несколько бревенчатых домиков, пруд с форелью, баня (вмещает до 12 человек), фито-сауна, загон для лошадей, спортивная зеленая площадка, сцена и очень уютный кафе-бар.
В окрестных лесах, богатых грибами, ягодами и орехами, находятся озера с родниковой и целебной водой. Для любителей туризма по болотам проложены дощатые тропинки.
Из интересных возможностей времяпровождения: рыбалка, пешие и велосипедные походы, плавание, игры с мячом (на площадке, в лесу и в воде).
Больше информации найдете ЗДЕСЬ.