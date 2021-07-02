ФОТО | “Когда хотите поехать в отпуск, а ваши бабушка и дедушка еще живы”: эстонцы обсуждают рекламу дома для пожилых людей

Пользователя reddit.com возмутила реклама дома для пожилых людей, он добавил фотографию рекламы и написал: “Когда хотите поехать в отпуск, а ваши бабушка и дедушка еще живы”.

На самой картинке написано: “Too oma lähedane Benita Kodusse ja veeda muretult puhkust” (“Приведите своего близкого в Benita Kodu и проведите беззаботный отпуск“ — ред.).

Однако некоторые пользователи с пониманием отнеслись к данной рекламе. “Кажется безвкусицей рекламировать эту услугу именно в контексте отпуска, но выгорание опекунов — серьезная проблема, и также может быть ряд других причин, по которым опекун временно не может присматривать за пожилым человеком. Необходимое решение, пусть рекламируют”, — написал один из пользователей в комментариях.

А некоторых удивила столь большая цена. На рекламе написано, что цена одной ночи вместе с питанием начинается от 34 евро. “1054 евро в месяц, у кого-то есть такие деньги?”, — написал пользователь.