01.07.2021, 16:55
ОПРОС | “Україна, вперед!”: футбольные фанаты на Вабадузе уверены в победе своей сборной на Евро-2020(17)
В последнем матче 1/8 Евро-2020 сборная Украины сенсационно обыграла Швецию в дополнительное время. Алина Захарова узнала, что думают болельщики об игре украинской команды и есть ли у нее шансы победить на чемпионате Европы. Смотри видео!
Во вторник в 22:00 на Евро встречались сборные Украины и Швеции. Матч закончился уже за полночь, так как в основное время победителя определить не получилось. Уже под конец дополнительного времени, Украина забил гол и обеспечила себе попадание в 1/4 финала турнира. Это историческое событие для команды — так далеко она еще не проходила.
Традиционно посмотреть футбол на главной площади Таллинна собралось огромное количество фанатов: большинство из них болели за украинцев. Все подробности матча ЗДЕСЬ.
Следующий матч на Вабадузе можно посмотреть уже 2 июля. В 19:00 встретятся сборные Испании и Швейцарии. А Украина появится на большом экране 3 июля, когда сыграет с Англией.