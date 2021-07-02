Известный эстонский бармен Кристо Томингас: "Безалкогольные коктейли – новый тренд"

В 1999 году, в золотой век ночных клубов, мать Кристо увидела в Eesti Ekspress объявление о том, что тогдашний флагман ночной жизни — клуб Decolté ищет барменов. Энергичный молодой человек, который никогда не учился искусству смешивания коктейлей, все же решил испытать свои силы, отправился на собеседование и… получил работу.

Первым коктейлем для Кристо стал джин с тоником. “Один посетитель клуба заказал его, и я подумал, это еще что такое”, — от души смеется Кристо, вспоминая то время. К счастью, его отправили на курсы барменов, и это воспоминание заставляет Кристо еще раз улыбнуться: “В одном коктейле использовался гренадин. До этого момента я даже и не слышал о таком”.

Культура коктейлей и здоровый образ жизни

Завсегдатаи баров и ночных клубов конца 90-х и рубежа тысячелетий помнят, что в то время огромной популярностью пользовались Stroh с колой и черносмородиновая водка со Sprite, а еще ванильный Absolut с яблочным соком. По словам Кристо, эти напитки сформировали коктейльную культуру. “Сегодня мир коктейлей и вечеринок совсем другой. Изменения стали заметны лет 5-6 назад. Теперь люди пьют меньше, выбирают более качественные и интересные вещи. А еще четко оформился новый тренд — безалкогольные коктейли”, — рассказывает Кристо. Он говорит, что здоровый образ жизни и осознанное отношение к здоровью все больше влияют на то, как организовываются вечеринки, что заказывают люди, посещая бар.

Например, этим летом Кристо и другой известный бармен Хейнар Ыйспуу разработали безалкогольные коктейли (моктейли), одним из ингредиентов которых являются эликсиры Chaga Health. “Человек, который пьет эти коктейли, понимает, что это напиток создан на основе чаги, у него свой особый вкус, в котором все сбалансировано”, — рассказывает Кристо о новых фирменных коктейлях, которые этим летом они с Хейнаром добавили в меню своих коктейль-баров в Пярну и Хаапсалу.