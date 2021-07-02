“Давайте оставаться людьми”: в Facebook разгорелся спор из-за смертей чаек на дорогах

Девушка по имени Ксения опубликовала пост с фотографией мертвой чайки. Ксения призвала всегда оставаться людьми. “Неужели вы недоводители не видите ,что эта маленькая чайка у которой нет чувства страха/опасности🤬🤬🤬🤬 Неужели на дороге по которой проезжает 1 машина раз в 5 минут тебе не скинуть скорость,чтобы эта птица спокойно прошла🤯 Кто вы такие чтобы решать кому жить,а кому нет?🤬

Давайте оставаться людьми при любом раскладе!“ — написала девушка.



Однако немного позже появилась другая запись от девушки по имени Вероника, в которой она пожаловалась на защитников чаек.

В комментариях под этими публикациями было много споров. Некоторые участники группы поддержали Ксению. “Полностью поддерживаю автора. Водятлы просто не хотят тормозить. Для справки — у меня права с 2006 года. Никого не сбил и не покалечил. Просто есть такая педалька в машине под названием ” тормоз”, — написал участник.

“Сколько бессердечных людей. Жесть. Какое бы то небыло — это животное. Вот по этому столько гнилья вокруг. За 10 лет вождения. Ни разу никого не сбила. И как пропускала, так и буду пропускать. И плевать я хотела на тех, кому создаю пробку. Понятливым и с добрым сердцем людям, даже объяснять ничего не придётся. А за пост, спасибо. Но уверенна, вряд-ли до кого то этим достучишься. Им лиж бы обосрать пост, не думая, что боклан хоть от природы срущий. А тут люди, только с другой дырки.и это увы плачевно.🤣”, — поддержала участница группы.

Однако были и те, кто разделили мнение другой девушки — Вероники: “Они орут 24/7, поторошат помойки, срут как из бомбомета везде и всюду, нападают на людей и собак, если не дай бог рядом птенец так и голову продолбить могут запросто. Если есть любители чаек, может они их всех усыновят и возьмут к себе? И нам хорошо, и им спокойно”.