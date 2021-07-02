Разное
02.07.2021, 20:30

“Давайте оставаться людьми”: в Facebook разгорелся спор из-за смертей чаек на дорогах

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Eestis tekkis 2019. aastal segaolmejäätmeid ligikaudu 400 000 tonni, mis on märkimisväärselt suur kogus. Nii palju kaalub kokku näiteks 53 333 elevanti.
Eestis tekkis 2019. aastal segaolmejäätmeid ligikaudu 400 000 tonni, mis on märkimisväärselt suur kogus. Nii palju kaalub kokku näiteks 53 333 elevanti.
Foto: Argo Ingver
Недавно в группе в FacebookКнига жалоб (Эстония)” появились публикации, в комментариях под которыми разгорелся спор по поводу чаек: одним очень жаль умирающих на дороге птиц, а другие считают, что без них было бы спокойнее и это просто естественный отбор.

Девушка по имени Ксения опубликовала пост с фотографией мертвой чайки. Ксения призвала всегда оставаться людьми. “Неужели вы недоводители не видите ,что эта маленькая чайка у которой нет чувства страха/опасности🤬🤬🤬🤬 Неужели на дороге по которой проезжает 1 машина раз в 5 минут тебе не скинуть скорость,чтобы эта птица спокойно прошла🤯 Кто вы такие чтобы решать кому жить,а кому нет?🤬
Давайте оставаться людьми при любом раскладе!“ — написала девушка.


Однако немного позже появилась другая запись от девушки по имени Вероника, в которой она пожаловалась на защитников чаек.

В комментариях под этими публикациями было много споров. Некоторые участники группы поддержали Ксению. “Полностью поддерживаю автора. Водятлы просто не хотят тормозить. Для справки — у меня права с 2006 года. Никого не сбил и не покалечил. Просто есть такая педалька в машине под названием ” тормоз”, — написал участник.

Сколько бессердечных людей. Жесть. Какое бы то небыло — это животное. Вот по этому столько гнилья вокруг. За 10 лет вождения. Ни разу никого не сбила. И как пропускала, так и буду пропускать. И плевать я хотела на тех, кому создаю пробку. Понятливым и с добрым сердцем людям, даже объяснять ничего не придётся. А за пост, спасибо. Но уверенна, вряд-ли до кого то этим достучишься. Им лиж бы обосрать пост, не думая, что боклан хоть от природы срущий. А тут люди, только с другой дырки.и это увы плачевно.🤣”, — поддержала участница группы.

Однако были и те, кто разделили мнение другой девушки Вероники: “Они орут 24/7, поторошат помойки, срут как из бомбомета везде и всюду, нападают на людей и собак, если не дай бог рядом птенец так и голову продолбить могут запросто. Если есть любители чаек, может они их всех усыновят и возьмут к себе? И нам хорошо, и им спокойно”.

Ой блин. Их нужно уменьшить. Количество. Они в 4:55 утра начинают дико орать под окнами как не нормальные КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Срут на машины людей подъезды и тд… размножаются с дикой скоростью.
А вам…. Птичку … жалко🥺
Это не птицы — а монстры”, — написала комментарий девушка.

Некоторые пользователи написали про естественный отбор. “Чё вопить то? Обычный естественный отбор. Наоборот, кто то сможет спать спокойнее без этого идиотского гвалта за окном”, — высказался участник.

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

А как Вы относитесь к чайкам? Делитесь мнением в комментариях!

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