02.07.2021, 16:30
ВИДЕО | Наглость — второе счастье. Туристка в Анапе начала есть малину с прилавка(14)
Photo by Jonathan Mast on Unsplash
Лето, рынок, жара, туристы. Торговля идет своим чередом. Однако и в привычных буднях порой случаются казусы. Даже бывалые торговцы из Анапы удивились безмятежности дамы, которая, подойдя к прилавку, стала поглощать одну за другой ягоды малины. Ну, одну ягодку попробовать разрешают всегда, но не горсть же!
Видео было опубликовано в многих местных пабликах и страницах в соцсетях и вызвало бурное обсуждение. В целом комментаторы, которые всегда готовы дать ответ на извечный русский вопрос “кто виноват?” сошлись на том, что и вот так наглеть неправильно, но и продавцам надо быть поскромнее и не “ломить” цены даже выше, чем в Москве.