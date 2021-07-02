ВИДЕО | Наглость — второе счастье. Туристка в Анапе начала есть малину с прилавка

Видео было опубликовано в многих местных пабликах и страницах в соцсетях и вызвало бурное обсуждение. В целом комментаторы, которые всегда готовы дать ответ на извечный русский вопрос “кто виноват?” сошлись на том, что и вот так наглеть неправильно, но и продавцам надо быть поскромнее и не “ломить” цены даже выше, чем в Москве.