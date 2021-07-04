04.07.2021, 15:00
Жена Петра Мамонова опровергла сообщение о его смерти
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Актер остается в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.
Основатель группы “Звуки Му”, поэт и актер Петр Мамонов жив, он остается в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о смерти артиста.
“Это какие-то сумасшедшие, — прокомментировала публикацию супруга Мамонова. — Я позвонила в Коммунарку (больница, в которой проходит лечение Мамонов — прим. ТАСС), они сказали, что живой, в тяжелом состоянии”.
О госпитализации артиста его супруга сообщила 1 июля. Мамонов проходит лечение в реанимации больницы в Коммунарке.