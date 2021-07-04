Жена Петра Мамонова опровергла сообщение о его смерти

Основатель группы “Звуки Му”, поэт и актер Петр Мамонов жив, он остается в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о смерти артиста.

“Это какие-то сумасшедшие, — прокомментировала публикацию супруга Мамонова. — Я позвонила в Коммунарку (больница, в которой проходит лечение Мамонов — прим. ТАСС), они сказали, что живой, в тяжелом состоянии”.

О госпитализации артиста его супруга сообщила 1 июля. Мамонов проходит лечение в реанимации больницы в Коммунарке.



