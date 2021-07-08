АРХИВНЫЕ ФОТО | Как выглядели эстонские базы и дома для отдыха в 90-е годы(2)
База отдыха AS Keva в Лохусалу, Харьюмаа
1994 год
Лохусалу — небольшой поселок в уезде Харьюмаа. Расположен в 40 километрах от Таллина. Широкую известность получил благодаря своему пляжу и яхтенному порту.
Центр отдыха в Лохусалу, Харьюмаа
1997 год
База отдыха в Суурупи, Харьюмаа
1984 год
Суурупи — деревня в северной Эстонии на берегу Финского залива, в волости Харку уезда Харьюмаа, находится примерно в 30 минутах езды от центра Таллинна.
База отдыха в Ида-Вирумаа
1993 год
База отдыха располагалась рядом с остановкой Päikesemetsa, которая находится на шоссе шоссе Каукси-Васкнарва (Kauksi-Vasknarva).
База отдыха в Салинымме, Хийумаа
1990 год
Салинымме — деревня в волости Хийумаа. На сегодняшний день в Хийумаа есть множество вариантов отдыха как в домах, так и на природе. Благодаря окружающему морю в зоне отдыха Хийумаа климат несколько другой, чем на материке — здесь более солнечно и менее дождливо, весеннее цветение начинается недели на две позже, осень длится немного дольше.
База отдыха в Нелиярве, Харьюмаа
1991 год
Нелиярве получил свое название благодаря тому, что с гребня грядной цепи открывался вид сразу на четыре озера: Урбуксе, Сисалику, Ахвена и Пургатси.
Оздоровительный центр Fra Mare в Хаапсалу
1998 год
После восстановления независимости Эстонии в Хаапсалу стали возрождаться традиции грязелечения. В 1994 году начал работать обновленный санаторий “Лайне”, а на месте прежней лечебницы Бергфельдта возникла небольшая грязелечебница под тем же названием. В 1997 году под соснами Паралепа построили центр здоровья и отдыха Fra Mare. Этот центр здоровья работает в Хаапсалу до сих пор.
Источники: triptoestonia.com, ru.wikipedia.org, framare.ee, nelijarve.ee, loodusegakoos.ee.
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