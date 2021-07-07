Эстонский рэпер Nublu разделит сцену вместе со всемирно известным 50 Cent на фестивале в Финляндии

В июне Kroonika писала, что у рэпера Nublu (24) в сфере сцены и творчества в прошлом году было падение доходов. В прошлом году выручка от продаж фирмы Kaigas OÜ, которая принадлежит 24-летнему nublu, составила почти 48 000 евро, а прибыль — 22 000 евро. В то же время в позапрошлом году выручка составила почти 65 000 евро, а прибыль — 50 000 евро. Причем фирма начала свою деятельность только 26 марта позапрошлого года, так что показатели на 2019 год могли быть еще лучше.