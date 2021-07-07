Эстонский рэпер Nublu разделит сцену вместе со всемирно известным 50 Cent на фестивале в Финляндии(1)
Мероприятие состоится в следующем месяце, 20 и 21 августа. На сцене выступят следующие артисты: 50 Cent (US), nublu (EE), AJ Tracey (UK), Burna Boy (NG), Cherrie (SE), Clever (US), Future (US), Jack Harlow (US), Cledos, costee, Eevil Stöö, Ege Zulu, Etta, Evelina, F, Fabe & Friends, Fresh ’21, Gasellit, Gettomasa, Gracias, Hassan Maikal, ibe, Jesse Markin, Juno, JVG, Kevin Tandu, Kube, Lauri Haav, Lukas Leon, Madboiali, Melo, MKDMSK MMRL, Pihlaja, Pyrythekid, Sexmane, Shrty, SMC, Timo Pieni Huijaus, Uniikki & Uzi Boys, View, william, Yeboyah.
В июне Kroonika писала, что у рэпера Nublu (24) в сфере сцены и творчества в прошлом году было падение доходов. В прошлом году выручка от продаж фирмы Kaigas OÜ, которая принадлежит 24-летнему nublu, составила почти 48 000 евро, а прибыль — 22 000 евро. В то же время в позапрошлом году выручка составила почти 65 000 евро, а прибыль — 50 000 евро. Причем фирма начала свою деятельность только 26 марта позапрошлого года, так что показатели на 2019 год могли быть еще лучше.
Самые известные песни рэпера: “für Oksana”, “Universum”, “(ei ole) aluspükse”, “öölaps”, “mina ka”. В настоящее время YouTube-канал nublu имеет в общей сложности 38 миллионов просмотров. Самый просматриваемый музыкальный клип — “Öölaps!“ — 5,8 миллионов просмотров.
Также в конце лета прошлого года рэпер Nublu приобрел себе частный остров на имя своей компании. В Пяриспеа, в волости Куусалу Харьюского уезда долгое время продавался остров Вяхелоо, и nublu выкупил его 21 августа 2020 года. Об этом мы писали здесь.