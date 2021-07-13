13.07.2021, 14:10
"Бублик" разыгрывает 6 билетов на концерт DABRO!(1)
30 июля в MJClub!
30 июля в MJClub состоится концерт популярной группы Dabro! "Бублик" разыгрывает 6 билета (3 победителя получат по два билета). Смотри подробности участия в розыгрыше!
Вся информация по розыгрышу в нашей Facebook группе:
https://www.facebook.com/bublik.ee/posts/6027610723946072
Вся информация по розыгрышу в нашей Facebook группе:
https://www.facebook.com/bublik.ee/posts/6027610723946072
“Dabro” — популярная музыкальная группа, продюсерами и исполнителями которой являются два родных брата — Иван и Михаил Засидкевичи.
“Dabro” — это душевные песни с актуальными темами. Это новое явление современной музыкальной индустрии, которое вдохновляет своим примером сотни тысяч людей по всему миру!
Piletid: www.mjproduction.ee
Lauad/Столики: Info@mjproduction.ee
info@mjproduction.ee
Ограничение по возрасту: 16+ (VIP 18+)
NB! FACE CONTROL!!!