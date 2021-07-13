"Бублик" разыгрывает 6 билетов на концерт DABRO!

“Dabro” — популярная музыкальная группа, продюсерами и исполнителями которой являются два родных брата — Иван и Михаил Засидкевичи.

“Dabro” — это душевные песни с актуальными темами. Это новое явление современной музыкальной индустрии, которое вдохновляет своим примером сотни тысяч людей по всему миру!

Piletid: www.mjproduction.ee

Lauad/Столики: Info@mjproduction.ee

info@mjproduction.ee

Ограничение по возрасту: 16+ (VIP 18+)

NB! FACE CONTROL!!!