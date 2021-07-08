ФОТО | Семья зайцев из Lottemaa и семья Ульяновых: в Facebook обсуждают подозрительное сходство

В комментариях с иронией ему ответили: “Старый заяц спрятал шляпу, так что это не полный плагиат”. “Боже, какой важный факт. И одежда тоже разная, и внешность”, — написал второй комментатор.

Сама карикатура не представляла собой ничего особенного. Скажу кратко: раньше было что-то вроде знака качества — многие, наверное, его уже не помнят, но в “советское время” его ставили на некоторые товары, и потребитель должен был понимать, что это действительно хорошая вещь. Я нарисовал семью: мама, папа и много детей. У отца на груди была отметка качества: достойная продукция, хорошие дети (сейчас стоит поставить отметку и на маме)… За основу размещения персонажей я взял фото семьи Ульяновых (Лениных). Этого было достаточно. Кто-то узнал и пожаловался — мне неизвестно, что из этого вышло.