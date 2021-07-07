07.07.2021, 15:57
Успей получить сочный бургер бесплатно! В субботу Bolt Food и Viru Burger раздадут 1000 бургеров(3)
Pressifoto
10 июля с 11:30 до 20:00 Bolt Food вместе с Viru Burger порадуют любителей уличной еды и раздадут 1000 бесплатных бургеров. Раздача бургеров начнется с 11.30 возле Viru Burger x Volta Resto по адресу Tööstuse 47d. Смотрите условия ниже!
На Facebook странице Bolt Food указано, как можно получить бургер бесплатно.
"Чтобы получить бургер, вам нужно:
загрузить приложение Bolt Food;
выбрать Viru Burger x Volta Resto в приложении Bolt Food;
добавить в корзину классический чизбургер "с собой" или "самовывоз";
и забрать свой классический чизбургер в Food Truck Viru Burger's на Tööstuse 47d!"
Внимание, бесплатные бургеры доступны только в этот день!
Время работы 11:30 до 20:00.
Каждый может заказать до трех бесплатных бургеров.