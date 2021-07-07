Успей получить сочный бургер бесплатно! В субботу Bolt Food и Viru Burger раздадут 1000 бургеров

На Facebook странице Bolt Food указано, как можно получить бургер бесплатно.

"Чтобы получить бургер, вам нужно:

загрузить приложение Bolt Food;

выбрать Viru Burger x Volta Resto в приложении Bolt Food;

добавить в корзину классический чизбургер "с собой" или "самовывоз";

и забрать свой классический чизбургер в Food Truck Viru Burger's на Tööstuse 47d!"

Внимание, бесплатные бургеры доступны только в этот день!

Время работы 11:30 до 20:00.

Каждый может заказать до трех бесплатных бургеров.