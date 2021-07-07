Вредна ли для здоровья бутылка вина в неделю

К вину принято относиться с большей симпатией, чем к той же водке. В контексте средиземноморской диеты его даже часто считают вполне здоровым напитком. Но так ли это на самом деле?

Одна бутылка вина в неделю: это слишком много? В 2019 году специализированный журнал BioMed Central Public Health опубликовал данные, полученные при исследовании специалистов из Университетской больницы Саутгемптона (Великобритания). Ученые оценивали риск для здоровья, связанный с употреблением вина, соотнося его с вредом, наносимым организму курением сигарет.

Их анализ показал, что из 1000 некурящих человек, которые выпивают одну бутылку вина каждую неделю, около 10 мужчин и 14 женщин в какой-то момент заболеют раком. При трех бутылках вина, выпиваемых за неделю, число заболевших мужчин увеличилось бы до 19, а число женщин — до 36. По оценкам исследователей, с точки зрения вредного воздействия вина на здоровье это примерно так же вредно, как пять сигарет в день для мужчин и десять для женщин.

“Умеренное потребление алкоголя следует рассматривать как серьезный риск для здоровья: оно увеличивает у мужчин вероятность развития рака желудочно-кишечного тракта, у женщин — рака груди”, — констатировали авторы расследования.

Умеренная выпивка: да или нет? С тем, что даже умеренная выпивка может серьезно вредить организму, согласны и специалисты Кембриджского университета. Они обнаружили, что даже незначительные отклонения от максимального количества вина, официально рекомендованного британским здравоохранением (около половины стакана в день), — повышают риск инсульта, сердечной недостаточности и других опасных для жизни заболеваний.

Кембриджские эксперты напоминают, что алкоголь является нейротоксином, и люди, регулярно употребляющие его, не только рискуют собственной печенью, но также могут пострадать от патологий, затрагивающих головной мозг, центральную нервную систему, включая депрессию и слабоумие. По мнению ученых, время от времени можно позволять себе выпивать бокал вина, но употреблять его на регулярной основе — пусть даже умеренно — они не рекомендуют.