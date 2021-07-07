07.07.2021, 19:00
“Кудрянь такая”: номер “Уральских пельменей” о креативщиках набрал более миллиона просмотров(8)
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Наверное, времена, когда номера "Уральских пельменей" или отдельные реплики из них, уходили в народ, давно позади. Нет новых "Потому что гладиолус", "А че, так можно было?!", "Опять хахашечкой пахнуло". Однако новые выпуски шоу выходят постоянно, и некоторые сценки все же находят отклик в сердцах зрителей. Вот одна из них.
По большому счету, этот номер самокритичный. Над тем, что названия шоу “Уральских пельменей“ — по большому счету, простенькие каламбуры, не издевался только ленивый. Судите сами: “В гостях у скалки”, “Отцы и эти”, “Красота спасет мымр”, “Принцесса огорошена”, “Ума лопата”…
Вот и в новой сценке показаны авторы-креативщики, сочиняющие подобные названия для парихмахерской (“Вашу париъхмаму”, “Кудрянь такая”), автомойки (“Автомойша”), ресторана восточной кухни (“Чайхана тебе”) и так далее.
Возможно, концентрация каламбуров на единицу времени и понравилась интернет-зрителям. А может, быть, эксклюзивность: этот номер по каким-то причинам не вошел ни в основные концерты, ни в сборники невошедшего.