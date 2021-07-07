“Кудрянь такая”: номер “Уральских пельменей” о креативщиках набрал более миллиона просмотров

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Наверное, времена, когда номера "Уральских пельменей" или отдельные реплики из них, уходили в народ, давно позади. Нет новых "Потому что гладиолус", "А че, так можно было?!", "Опять хахашечкой пахнуло". Однако новые выпуски шоу выходят постоянно, и некоторые сценки все же находят отклик в сердцах зрителей. Вот одна из них.