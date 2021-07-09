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09.07.2021, 10:01

ВИДЕО | Кейти Мейер проехалась на мотоцикле по арке Тартуской певческой сцены под музыку эстонского композитора

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Одна из лучших мотоциклисток Эстонии Кейти Мейер привлекла внимание публики необычным поступком. Она проехалась по арке сцены на певческом поле в Тарту под музыку эстонского композитора Рейна Раннапа, которую он написал специально для этого события, сообщает Delfi Sport.

В мероприятии участвовал также женский хор под управлением Неле Эрастус и Бриты Рейнманн. Зрителей попросили собраться к началу мероприятия, в 22:00.

Композитор Рейн Раннап был счастлив поучаствовать в идее молодых людей. “Я всегда интересовался особыми и необычными задачами, я также много рисковал в плане музыке как композитор и выступал в редких местах и ​​условиях. У каждого человека есть смелость и желание рисковать, я воплощаю это в самом широком смысле в рамках музыки. Если кто-то согласится поставить пианино на арку, я обязательно там сыграю”, — сказал он.

Мотогонщица Мейер уже известна в Тарту своими смелыми трюками. Например, в прошлом году она проехала на мотоцикле по дуге тартуского моста. Тогда она привлекла внимание полиции, поскольку не согласовала трюк с властями. Портал Delfi тогда писал, что спортсменка не была оштрафована, однако была договоренность, что в будущем аналогичные мероприятия будут согласованы, чтобы следовать требованиями безопасности.

На прошлой неделе Мейер пообещала, что в этот раз все пройдет на безопасном уровне, и все необходимые меры для выполнения экстремальных трюков будут соблюдены.

“Мы упорно трудились, чтобы провести тренировки в похожих условиях, хотя масштаб запланированных площадок намного больше. Там мне приходится иметь дело в основном с тем, что происходит у меня внутри, потому что технически я очень тщательно подготовлена. Вполне возможно, что во время какого-нибудь выступления будет установлен мировой рекорд”, — сказала Мейер.

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