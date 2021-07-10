ВИДЕО | 5 миллионов просмотров: “Уральские пельмени“ — об испытаниях вакцины

Отметим, что эта сценка не вошла (возможно, пока) в телевизионные записи концертов. Зато в Интернете стала очень популярна. Ещё бы: тема-то больная во всех смыслах!

Отзывы показывают всю боль и надежду русского народа: “Геноцид населения это не повод для смеха. Это трагедия и фашизм в открытом виде!!!”, “Теперь ждем когда Уральских пельменей объявят экстремистами!”, “В каждой шутке есть доля правды. А на этом видео 100% правды!”, “Сейчас, когда принудительная вакцинация, это смотреть уже жутко…”, “Вот это ЮМОР И САТИРА на злободневную тему!!!! Не продались!!!! Вы настоящие мужики , очень уважаю вас!!!!”, “Вам чётко показали за кого вас считают,а вы и не заметили” и так далее.