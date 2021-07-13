ПОДБОРКА | ТОП-6 вещей из советского детства, по которым ностальгируют эстонцы

1 | Советские сладости

Многие помнят вкусные домашние леденцы на палочке, фотографией которых поделился участник группы. “Я научила своего ребенка делать леденцы, теперь он сам их делает, — написала женщина в комментариях.

И, конечно же, вкусные конфетки и шоколад из детства в красивых обертках времен СССР.

2 | Детские книги

“Кто помнит? Опубликованная в 1979 году книга. Одна из моих любимых. Позже читала ее детям перед сном”, — поделилась участница.

Сыну очень нравилась, но сегодня семилетнему ребенку дайте телефон и там можно найти абсолютно все. Это наше новое поколение! Жаль, но это факт!”, — поделилась женщина в комментариях.

Также другая участница группы поделилась фотографией еще одной книги: “Моя первая действительно собственная книга, сама купила в книжном магазине. Год был либо осень 69, либо весна 70, первый класс, время от времени все еще попадает мне в руки”.

3 | Советский миксер для коктейлей

Участник поделился фотографией миксера для коктейлей, под записью появилось много комментариев, в которых участники делились своими любимыми вкусами молочных коктейлей, приготовленных благодаря этому миксеру: “Мне нравился коктейль с яблочным соком”, “Со сливовым соком — лучший”, “Мне очень нравилось..все были вкусные”.

4 | Наклейки

“Мой детский шкаф. Самые красивые почему-то отцарапаны. У кого осталась своя коллекция?“ — написала девушка, прикрепив фото своей коллекции наклеек.

Участники группы поделились своими воспоминаниями: “Мама не разрешала! Так что ни одной”; “У нас был целый комплект этих машин и все было наклеено на стаканы, до сих пор там и остались”.

5 | Школьные принадлежности

Мужчина поделился фотографией ручки советских времен. “Кто-нибудь помнит такую ​​мелочь из школы? Низ кармана рубашки все время был в чернилах”, — написал он.

Участник группы также поделился воспоминанием, связанным с этими ручками: “В школе у ​​меня был одноклассник, который выпивал все чернила, чтобы ему не приходилось писать”.

6 | Корзинки из оберток для конфет